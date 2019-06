Pisa - Triestina: la tifoseria nerazzurra organizza la caccia al biglietto

L'attesa è già palpitante in città e nell'intera provincia. C'è voglia di nerazzurro, c'è il desiderio di assistere ancora dal vivo a una gara decisiva del Pisa in questi playoff che non lasciano neanche spazio per tirare un attimo il fiato. A meno di 24 ore dalla vittoria contro l'Arezzo anche nella gara di ritorno del Secondo Turno Nazionale, per lo Sporting Club e i suoi tifosi è tempo di organizzare la finalissima con la Triestina. E poco male se, in termini ufficiali, è una semifinale: chi vincerà la doppia sfida di mercoledì 5 e domenica 9 giugno volerà in Serie B. Fra due giorni gli uomini di D'Angelo ospiteranno il club alabardato all'Arena Garibaldi (fischio d'inizio ore 20.30); il ritorno verrà giocato al 'Rocco' domenica 9 giugno alle 18.30 (con diretta televisiva su RaiSport).

La prevendita

Come nelle due precedenti partite di playoff contro Arezzo e Carrarese, anche contro la formazione giuliana la società di via Battisti assicura ai suoi sostenitori il doppio canale di vendita: prelazione per gli abbonati e vendita libera di tutti gli altri posti nei settori di Curva Nord, gradinata, tribuna inferiore e tribuna superiore. Invariati anche i prezzi. Vediamo nel dettaglio come si svolgerà la prevendita.

Prelazione

Dalle 16.30 alle 19 di domani, martedì 4 giugno, tutti gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sul loro posto, recandosi ai Pisa Store di via Bianci o via Battisti, oppure accedendo al sito Vivaticket.it, attivando la prelazione online. La società ricorda che tale diritto vale solo ed esclusivamente per l’intestatario dell’abbonamento e non può essere ceduto. Il biglietto in prelazione potrà essere rilasciato al Pisa Store a fronte della presentazione della ricevuta di acquisto dell’abbonamento. Per motivi tecnici non sarà possibile acquistare on line biglietti della categoria ridotto.

Vendita libera

Contemporaneamente, dalle 16.30, partirà anche la vendita libera di tutti gli altri posti non soggetti a prelazione: dalle 19 di stasera tutti i posti non riscattati dagli abbonati verranno rimessi in vendita e potranno così essere acquistati anche da chi non possiede la tessera stagionale. Ciascuna persona può acquistare un massimo di 4 tagliandi, sia recandosi nei punti vendita del circuito Vivaticket sia collegandosi al sito del rivenditore (anche in questo caso non si può acquistare un tagliando ridotto). La società di via Battisti ricorda che per acquistare i biglietti è obbligatorio presentare un valido documento di identità (Carta di Identità, Passaporto o Patente) o la nuova Fidelity Card per tutti gli intestatari dei biglietti. Per i minori di 14 anni è sufficiente il codice fiscale o la tessera sanitaria.

I prezzi

Il costo dei biglietti (già comprensivo dei diritti di prevendita) è lo stesso delle precedenti gare casalinghe di playoff.

Tribuna superiore

- Intero 36.50 euro

- Ridotto 31.50 euro

Tribuna inferiore

- Intero 25 euro

- Ridotto 20 euro

Gradinata

- Intero 17.50 euro

Ridotto 12.50 euro

Curva Nord

Prezzo unico 12 euro

Speciale Ragazzi

- I ragazzi dai 6 ai 14 anni entrano in tutti i settori dello stadio a 8 euro se accompagnati da un parente entro il 4° grado munito del tagliando dello stesso settore.

La riduzione invece è riservata agli invalidi e ai ragazzi dai 14 ai 16 anni.