Pisa S.C. 1909: il primo avversario ufficiale si chiama Triestina

Il Pisa alza il giro del suo motore nel ritiro di Storo, in Trentino-Alto Adige, e si prepara alla prima uscita ufficiale della stagione 2018-2019 Domenica 29 luglio, fra le mura amiche dell'Arena Garibaldi, i nerazzurri affronteranno la Triestina nel Primo Turno Preliminare di Coppa Italia.

Il sorteggio

Era atteso per le 15 di oggi, venerdì 20 luglio, il sorteggio dalla sede della Figc per il primo turno della coppa nazionale. La cerimonia dell'urna però è andata 'lunga' a causa delle sentenze che la Federazione doveva comminare in risposta a tutti i ricorsi presentati alla Covisoc dalle società che nei giorni scorsi, dopo la verifica dell'organismo di controllo e vigilanza delle società calcistiche, non avevano ottenuto la licenza nazionale. Il documento, lo ricordiamo, è obbligatorio e indispensabile per la partecipazione ai campionati di Serie A, B e C il Pisa di Giuseppe Corrado ovviamente non ha incontrato alcun problema a presentare la fidejussione di 450mila euro e tutti gli incartamenti richiesti, ma lo stesso non si può dire per molte società cadette e di terza serie.

Al termine delle delibere sui ricorsi si è proceduto al sorteggio del Primo Turno, che ha riservato al Pisa la Triestina. I nerazzurri torneranno in Toscana nell'immediata vigilia della partita: fino al 27 luglio infatti Moscardelli e compagni lavoreranno sul campo del 'Grilli' di Storo, e saranno a Pisa nella giornata di sabato 28 luglio. Se lo Sporting Club dovesse vincere il match (supplementari e rigori in caso di parità al 90'), l'avversaria del Secondo Turno sarà la Cremonese (allo 'Zini') domenica 5 luglio. Eventuale Terzo Turno contro il Parma domenica 12 agosto.

Il lavoro di preparazione

Prosegue a ritmi serrati la preparazione fisica e tattica della squadra nerazzurra, che continua ad attendere la fine dello stallo che tiene in scacco il mercato, sia in entrata che in uscita. Sono molti i nomi sul taccuino di Roberto Gemmi, ma fino a che non saranno partiti almeno un paio di pezzi grossi della rosa non si potranno vedere volti nuovi nello spogliatoio. Eusepi continua ad essere seguito dal Vicenza, mentre uno fra De Vitis, Masucci e Negro è stato offerto al Padova in cambio del terzino sinistro Russo. Sempre dal Padova il Ds vorrebbe acquistare Giacomo Bindi, esperto portiere che a Pisa ha già trionfato: acquistato nel gennaio 2016, fu protagonista della cavalcata nei playoff vinti in finale con il Foggia.

Mister D'Angelo ha potuto testare la condizione atletica della squadra in una sgambata con una rappresentativa della Valle del Chiese. Mercoledì 18 luglio nell'allenamento congiunto sono andati a segno Cernigoi (doppietta), Masucci, Negro e Nacci. Il tecnico ha ruotato tutti gli effettivi a sua disposizione, schierando il Pisa prima con un 3-5-2 e poi con un 4-3-1-2. E domenica 22 il Pisa scenderà nuovamente in campo, stavolta per un impegno decisamente più probante. Gli uomini di mister D'Angelo sfideranno in amichevole la Cremonese: fischio d'inizio alle 17 presso il 'Grilli', dove già dalla mattina i sostenitori nerazzurri potranno acquistare il biglietto d'ingresso (5 e 10 euro il costo dei tagliandi), e ammirare la scarpa d'oro donata da Wim Kieft all'Associazione Cento.

"Per me è un arrivederci"

Dopo aver preso atto della decisione della società ed aver firmato la rescissione consensuale del contratto che lo legava al Pisa, l'ormai ex capitano Daniele Mannini ha voluto rivolgere un saluto sentito e commosso a tutta la tifoseria che lo ha sostenuto e acclamato durante le quattro stagioni e mezzo vissute in maglia nerazzurra. "Ringrazio la gente di Pisa - esordisce l'ex numero 7 - porto con me momenti unici, consapevole della fortuna che ho avuto ricevendo ovazioni che non sono riservate a tutti. Grazie ed arrivederci sono le parole che mi sento di dire". Difficile per il figlio di Alessandro, uno degli 'eroi' dell'epopea Anconetani, trattenere la commozione e nascondere il legame con il nerazzurro: "Credo che la mia storia Pisa sia nata e cresciuta grazie all'amore per questa maglia, ai tanti anni in cui mio padre ci ha giocato ed allenato. Il sogno che avevo da bambino di poter dire di aver cominciato a giocare in quello stadio. E quando venivo a guardare le partite, perché giocavo in un'altra squadra, ho sempre avuto il sogno di poter lasciare il segno indelebile in modo che tutti i tifosi potessero ricordare".

Mannini fa anche autocritica, ammettendo di aver commesso principalmente un errore negli ultimi due campionati vissuti con la fascia al braccio: "Posso fare autocritica e dire che non avrei dovuto accettare di giocare in un ruolo dove sapevo che non avrei inciso per quello che ci si aspettava. Ho sempre accettato le scelte e le decisioni. Tanto è vero che pur di giocare nel mio ruolo avrei tranquillamente accettato di giocare meno. Però c'era convinzione di questa scelta e mi pento di non aver detto di no". L'ex capitano conclude spiegando che non ha ancora avuto contatti con nessun club in merito all'immediato futuro, e saluta tutta la piazza: "Resto con un "arrivederci" e la speranza di poterci rincontrare più presto possibile".