Pisa - Virtus Entella 0-2: le pagelle | Gucher e De Vitis sempre lucidi nella costruzione

Aggancio alle zone altissime della classifica fallito per il Pisa. La domenica si era aperta con la prospettiva per gli uomini di D'Angelo di agganciare il quarto posto con un'eventuale vittoria contro la Virtus Entella. Invece, al termine di 90' strani per la loro dinamica, i nerazzurri si ritrovano a leccarsi le ferite per la seconda sconfitta interna della stagione. Una battuta d'arresto che però non incrina le certezze costruite nelle ultime settimane e che, nella sostanza del gioco espresso, conferma che i nerazzurri sono in salute e nonostante le tante (troppe) assenze, possono giocarsela con qualsiasi avversario.

Gucher e De Vitis sempre lucidi

Gori 7: decisivo su Manuel De Luca in apertura di secondo tempo. Prodigioso quando da solo interrompe il contropiede di quattro avversari, tenendo a galla i compagni nella disperata ricerca del pareggio.

Lisi 6: gioca praticamente in costante proiezione offensiva, senza però trovare il guizzo decisivo come in altre partite.

Benedetti 6.5: si inventa un destro magico che per precisione e potenza meriterebbe miglior sorte. Peccato che la serata stregata abbia deciso di annichilire tutti i tentativi nerazzurri.

Aya 6.5: giganteggia sui palloni alti, va un po' in affanno sulle imbucate rasoterra, ma tutto sommato annulla gli attaccanti avversari.

Birindelli 6: come Lisi, anche il numero 2 gioca in costante supporto della manovra offensiva. Non pesca però il cross vincente.

Gucher 6.5: nel secondo tempo decide di alzare i giri del motore e tutta la manovra ne risente. Il gioco si fa più arrembante e ficcante. Peccanto per gli errori di misura da ottima posizione in area di rigore.

De Vitis 6.5: frangiflutti davanti alla difesa essenziale per tempismo e pulizia di intervento. Nella ripresa si alza di una decina di metri per supportare con continuità il gioco d'attacco.

Marin 6.5: intenso e cattivo fino alla sostituzione. Si sentiva la mancanza della grinta e dei muscoli di Marius, sfortunato quando sfiora il secondo palo con un bel diagonale. (Dall'81' Giani sv).

Siega 6: nel primo tempo è fra i più attivi. Svaria su tutto il fronte offensivo provando a dare la scossa a tutto il reparto offensivo. (Dal 58' Minesso 6.5: riesce a rivitalizzare la manovra negli ultimi 25 metri grazie allle sue giocate nello stretto).

Moscardelli 5.5: si mangia un gol che per lui dovrebbe essere una formalità. Peccato, perché avrebbe potuto mettere la gara su binari totalmente differenti.

Masucci 5.5: polveri bagnate per il numero 26, generoso come sempre ma meno preciso del solito negli appoggi per i compagni. La sua incornata trova la risposta da campione di Contini. (Dal 70' Fabbro 6: ridà vivacità e dinamismo ad una linea offensiva stanca).

All. D'Angelo 6: ci si attendeva la risposta di adattamento della squadra alla mancanza del bomber Michele Marconi, e l'esito della prova è stato positivo. Al netto del risultato, il Pisa per gran parte della partita comanda il gioco e mette alle corde gli avversari, bravi e fortunati a ritrovarsi in vantaggio alla prima azione. Nella ripresa la spinta nerazzurra appare irresistibile: la condizione fisica cresce di partita in partita e la forza mentale del gruppo è una costante che farà la differenza nelle partite che condurranno alla fine dell'anno, quando ci sarà da fare i conti con l'assenza di Marconi.

La Virtus Entella

Contini 7.5, Coppolaro 6, Chiosa 6.5, Poli 6, Crialese 6, Eramo 5.5, Settembrini 5.5 (dal 58' Toscano 6), Paolucci 5,5, Schenetti 5,5, G. De Luca 6, M. De Luca 5.5 (dal 66' Mancosu 5.5). All. Boscaglia 6