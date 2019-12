Pisa - Virtus Entella 0-2 | Pali, errori e assenze piegano i nerazzurri: passa l'Entella

Dopo due mesi e mezzo il Pisa cade fra le proprie mura. Sfortuna, assenze e imprecisione puniscono una squadra comunque generosissima. I ragazzi di D'Angelo meriterebbero almeno il pareggio per quanto prodotto sopratutto nel secondo tempo. A sorridere però sono gli ospiti che conquistano la prima vittoria della loro storia all'Arena Garibaldi.

Primo tempo privo di idee per un Pisa fortemente incerottato e limitato dalle tantissime assenze. La squadra di Luca D'Angelo fatica a cambiare passo come di solito fa quando annusa le prime difficoltà degli avversari, che invece hanno vita facile a tenere a bada Masucci e Moscardelli negli ultimi venti metri. La manovra nerazzurra non decolla e la Virtus Entella colpisce nel più classico dei modi: lancio liungo dalla difesa e centravanti involato in solitaria verso Gori: Giuseppe De Luca parte sul filo del fuorigioco (posizione di partenza da vedere e rivedere al Var) e impallina Gori con un diagonale rasoterra. Il Pisa è tutto in un colpo di testa sparacchiato a lato da Masucci pochi minuti prima del vantaggio degli ospiti. Nella ripresa è tutto un altro Pisa: corse in verticale, ricerca della profondità, Moscardelli entra nel vivo del gioco insieme a Gucher e De Vitis. Ma entra in partita anche Contini, estremo difensore della Virtus Entella. Prima Masucci, poi Benedetti di testa fanno gridare al gol l'Arena, ma il portiere ospite è miracoloso. Poi ci pensano Moscardelli e Gucher ad alzare incredibilmente la mira da non più di tre metri dalla linea di porta. Non è neanche fortunato il Pisa: Benedetti dal limite disegna una parabola clamorosa che supera Contini ma si stampa all'incrocio dei pali. Gli ultimi dieci minuti sono un assalto all'arma bianca, con gli ospiti ridotti in dieci a causa dell'espulsione di Giuseppe De Luca: il fortino biancoceleste respinge però tutti i palloni. In contropiede i liguri chiudono il conto al 95' con Toscano.

La partita

Seconda partita casalinga in soli sei giorni, secondo scontro diretto consecutivo per la corsa alla salvezza, secondo confronto di fila tra neopromosse: la gara di oggi contro la Virtus Entella è ricca di spunti da snocciolare e discutere sul rettangolo verde, all'interno della consueta cornice di pubblico dell'Arena Garibaldi. Ma il tema principale attorno al quale si svolgerà e annoderà il canovaccio tattico della gara contro i liguri sarà l'assenza del bomber Michele Marconi. Il supereroe del Pisa, autore di 10 reti in 13 presenze, dopo la rottura del menisco del ginocchio sinistro dovrà rimanere fuori 30 giorni: la squadra di D'Angelo quindi si trova ad affrontare un mini-ciclo di match priva del suo stoccatore principale. Contro la Virtus Entella sarà la prima di cinque partite che Gori e compagni giocheranno senza il vicecapocannoniere della Serie B.

D'Angelo continua con il 4-3-1-2, nel quale vengono rilanciati dal 1' Siega e Marin. Il romeno torna in mediana accanto a Gucher e De Vitis, il numero 7 invece viene schierato nella posizione di trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Masucci e Moscardelli. Nella Virtus Entella il tecnico Boscaglia sostituisce lo squalificato Pellizzer con Poli al centro della difesa, e sostituisce anche il terzino destro Mora con Crialese. Coppia offensiva di omonimi: Manuel e Giuseppe De Luca.

Gara viva fin dai primi minuti, con la Virtus Entella che cerca di non far prendere ritmo alle sfuriate del Pisa sugli esterni portando molti uomini nella metà campo nerazzurra. Gucher e De Vitis provano a prendere in mano la squadra disegnando il campo con le loro geometrie palla a terra e con aperture a ribaltare il fronte del gioco, insieme ad un Siega abbastanza ispirato sulla trequarti. Poco prima del quarto d'ora il numero 7 salta netto Crialese e mette in mezzo un cross teso sul quale si avventa Masucci: colpo di testa fuori. Gli ospiti continuano a tenere alta la linea difensiva, ma gradualmente sale la spinta del Pisa, che al 22' entra con pericolosità in area biancoceleste. La combinazione sulla sinistra fra Lisi e Siega si chiude con l'inserimento di Marin: il romeno dal fondo cerca qualcuno a rimorchio ma Contini blocca la sfera.

Nel momento migliore dei nerazzurri però passano gli avversari. La difesa è statica sul lancio dalle retrovie sul quale si avventa come un falco Giuseppe De Luca, partito sul filo del fuorigioco: il numero 7 si presenta davanti a Gori e lo supera in diagonale portando in vantaggio la Virtus Entella al 29'. La reazione del Pisa è sterile e figlia delle moltissime assenze, molte delle quali nel parco delle scelte di qualità e inventiva. Di fatto la Virtus Entella si posiziona nella propria metà campo in attesa dei lanci lunghi di Benedetti e Aya, con Masucci e Moscardelli che non riescono a rendersi quasi mai pericolosi.

Al rientro in campo dagli spogliatoi gli occhi del Pisa sono diversi: la corsa degli uomini in nerazzurro è più verticale e sono di più anche i calciatori nell'area ligure. Al 52' Marin si invola sulla sinistra, si accentra al limite dell'area e calcia a giro sul secondo palo: l'Arena grida al gol ma la palla sfila fuori di pochissimo. La partita adesso è decisamente più aperta e prova ad approfittarne la Virtus Entella su un altro lancio lungo letto male da Aya e Benedetti al 55'. Manuel De Luca si infila fra i due centrali e si presenta da solo davanti a Gori: il portierone sfodera il miracolo e tiene in partita il Pisa. Ma sono i nerazzurri a menare le danze adesso: il ritmo aumenta, l'Arena segue e spinge la squadra, Minesso crossa per Masucci che incorna alla perfezione. La palla è indirizzata all'nagolino, ma Contini è prodigioso: riflesso felino e sfera che viene risputata fuori dalla porta.

I nerazzurri tambureggiano e al 63' sfiorano nuovamente il pareggio: cross di Masucci, sponda di Minesso e Gucher al volo calcia altissimo. La serata diventa definitivamente stregata quando al 70' Contini si esibisice in un altro numero da prestigiatore sull'incornata di Benedetti. Il centrale colpisce a botta sicura sulla punizione di Minesso, ma il portiere biancoceleste respinge: sulla ribattuta c'è Moscardelli che tenta il tap-in di coscia, ma la palla non vuole saperne di entrare. A venti minuti dalla fine Masucci alza bandiera bianca (nona defezione) per un problema muscolare alla coscia destra: al suo posto dentro Fabbro. Pochi minuti dopo Giuseppe De Luca, il match winner della serata, commette la sciocchezza di calciare lontano la palla dopo essere stato bloccato in posizione di fuorigioco: Massimi non ha dubbi nell'estrarre il secondo giallo. Virtus Entella in dieci negli ultimi dieci minuti di gioco: D'Angelo richiama Marin e butta nella mischia anche Giani, centravanti della Primavera. Serve una mischia, un rimpallo favorevole, un episodio positivo. Benedetti all'81' disegna una parabola clamorosa dal limite dell'area: incrocio dei pali pieno.

Negli ultimi cinque minuti di recupero il Pisa è completamente sbilanciato e rischia sulle folate in ripartenza degli ospiti, che al 90' si imbattono in un Gori mostruoso su Mancosu e Paolucci. I nerazzurri però sono troppo squilibrati e proprio al 95' subiscono il raddoppio ligure con Toscano.

Il tabellino

Pisa - Virtus Entella 0-2

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, Aya, Birindelli; Gucher, De Vitis, Marin (81' Giani); Siega (58' Minesso); Moscardelli, Masucci (70' Fabbro). All. D'Angelo

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Poli, Chiosa, Crialese; Settembrini (58' Toscano), Paolucci, Eramo; Schenetti; M. De Luca (66' Mancosu), G. De Luca. All. Boscaglia

Reti: 29' G. De Luca (VE), 95' Toscano (VE)

Ammoniti: Birindelli (P), G. De Luca (VE), Eramo (VE), M. De Luca (VE), Settembrini (VE), Toscano (VE), Contini (VE)

Note: arbitro Luca Massimi di Termoli; angoli 7-3 (2-0); recupero 1' e 5'; espulso G. De Luca (VE) per doppia ammonizione