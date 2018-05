Pisa S.C. 1909: il prossimo avversario nei playoff sarà la Viterbese

L'attesa in città - sicuramente anche nello spogliatoio guidato da Mario Petrone - dopo l'esito del Secondo Turno Preliminare di ieri (martedì 15 maggio) era cresciuta a dismisura. Tutto l'ambiente nerazzurro attendeva l'esito del sorteggio presso la sede della Lega Nazionale Calcio Professionistico a Firenze per conoscere il nome dell'avversario da sfidare nella Prima Fase Nazionale dei playoff per la Serie B. I rappresentanti delle società rimaste in gioco si sono riuniti nella tarda di mattinata di oggi, ed hanno pescato dall'urna gli accoppiamenti che andranno a comporre la prossima fase del tabellone.

Primo Turno Nazionale

L'andata di quelli che a tutti gli effetti sono gli ottavi di finale degli spareggi verrà disputata domenica 20 maggio, il ritorno mercoledì 23. Giova ricordare che al termine dei 180' non ci saranno tempi supplementari, ed in caso di parità fra gol segnati e gol subiti passerà il turno la compagne che ha chiuso meglio la stagione regolare. Il Pisa quindi contro la Viterbese potrà giocare avendo a disposizione due risultati su tre, dal momento che i nerazzurri hanno chiuso al terzo posto il Girone A, mentre i laziali sono arrivati quinti.

Nel primo pomeriggio verrà comunicato l'orario del match di andata al 'Rocchi' di Viterbo e quello del ritorno all'Arena Garibaldi, e contestualmente la società di via Battisti illustrerà le modalità di acquisto dei tagliandi a disposizione sia per la trasferta che per l'incontro casalingo. Pisa e Viterbese si incrociano così altre due volte, dopo che nella stagione regolare i nerazzurri avevano impattato sullo 0-0 la gara nel Lazio e centrato il successo nella sfida fra le mura amiche (2-1).

Questo il quadro completo del Primo Turno Nazionale:

Viterbese - Pisa

FeralpiSalò - Alessandria

Cosenza - Trapani

Piacenza - Sambenedettese

Il Secondo Turno Preliminare

Pisa, Trapani, Sambenedettese e Alessandria sono arrivate alla fase nazionale in virtù del loro piazzamento finale in classifica al termine della stagione regolare. Ma le altre società che vi prenderanno chi hanno battuto per centrare questo obiettivo? Facciamo un passo indietro, e andiamo a vedere i risultati maturati ieri sera.

Girone A

Viterbese - Carrarese 2-1

Monza - Piacenza 0-1

Girone B

Reggiana - Bassano Virtus 1-0

Albinoleffe - FeralpiSalò 0-1

Girone C