Pistoiese-Pontedera, le probabili formazioni | Per i granata centrocampo da inventare

La ferita dell'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Alessandria è ancora fresca, e i granata dovranno ripartire proprio da quei maledetti rigori per affrontare nel migliore dei modi il ritorno in campionato. Dopo l'accesso alla finale sfumato dal dischetto il Pontedera riprende il cammino verso la salvezza con una trasferta dalle mille insidie: sabato 10 marzo alle 20.30 al 'Melani' contro la Pistoiese dell'ex Paolo Indiani. I granata sono reduci dal turno di riposo dopo la sconfitta contro il Piacenza che ha chiuso un mese di febbraio comunque ottimo. Prima del ko in Emilia la squadra di Maraia veniva dalle vittorie contro Olbia e Livorno e dal pari con l'Arezzo, e il doppio confronto in Coppa contro l'Alessandria finito senza reti ha confermato il buon momento di Caponi e compagni. Contro la Pistoiese non sarà comunque una partita come le altre. Sulla panchina arancione siede Paolo Indiani, l'allenatore che ha fatto la storia del club granata nelle ultime cinque stagioni, e che ora sta cercando di portare la Pistoiese verso i playoff per la Serie B. Un traguardo che sembra anche alla portata del Pontedera (che ha un solo punto in meno degli arancioni), ma il vero obiettivo della squadra di Maraia è la salvezza e per arrivarci il prima possibile dovrà ricominciare subito a fare punti.

QUI PONTEDERA. I granata arrivano al 'Melani' con una lunga lista di assenti, a cominciare dagli squalificati Maritato e Caponi, oltre a Calcagni (messo ko dall'infortunio in Coppa Italia), Vettori, Pandolfi e Mastrilli. L'assenza di un vero play di centrocampo dovrebbe portare Maraia a un cambio di modulo, rinunciando al 3-5-2 per schierare un 4-4-2 che vedrebbe in difesa Tofanari, Risaliti, Rossini e Frare (adattato come terzino), con Spinozzi e Gargiulo in mezzo al campo. Sulle corsie laterali Corsinelli e Posocco, mentre Grassi e Pinzauti dovrebbero guidare l'attacco.

QUI PISTOIESE. Indiani può contare sul rientro di Ferrari dopo i due turni di squalifica, e l'argentino dovrebbe fare coppia con Vrioni in attacco, in un 3-5-2 che non sembra in discussione. Sanna è alle prese con un'influenza, mentre Mulas sta lavorando per il rientro dopo un mese di stop, anche se resterà a riposo contro i granata. In settimana il portiere Zaccagno non si è allenato per un problema a un dito della mano, ma sabato sera sarà tra i pali. Ci saranno entrambi gli ex Regoli e Luperini, mentre l'altro ex, De Cenco, dovrebbe partire dalla panchina, così come Surraco.

PROBABILI FORMAZIONI

PISTOIESE (3-5-2): Zaccagno; Priola, Terigi, Zullo; Nardini, Luperini, Hamlili, Picchi, Regoli; Ferrari, Vrioni. A disp.: Biagini, Surraco, Tartaglione, De Cenco, Quaranta, Zappa, Dosio, Papini, Nossa, Mainardi. All.: Paolo Indiani

PONTEDERA (4-4-2): Contini; Tofanari, Rossini, Risaliti, Frare; Corsinelli, Spinozzi, Gargiulo, Posocco; Grassi, Pinzauti. A disp.: Biggeri, Marinca, Romiti, Borri, Ferrari, Borgioli, Cavalli, Paolini, Benericetti, Raffini. All.: Ivan Maraia