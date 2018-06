Pochi giorni a 'Tutti a vela-tag heur vela cup 2018'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ancora pochi giorni e sarà Tutti a Vela edizione n. 30. Nata nel 1989 quando stava per nascere lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, arriva quest’anno alla trentesima edizione più bella e più ricca che mai. La veleggiata del prossimo 24 giugno sarà gemellata al Tag Heur-Vela Cup del Giornale della Vela, la prestigiosa manifestazione itinerante nei porti più prestigiosi della nostra penisola e che farà tappa per il secondo anno consecutivo al Porto di Pisa. È ancora possibile iscriversi attraverso il sito del Vela Cup o dello Yacht Club pisano: www.ycrmp.com , direttamente alla segreteria dello Ycrmp e anche sabato prossimo direttamente in Porto. Per i primi quaranta iscritti una bellissima borsa offerta da Nautica Sandroni e, per tutti, i gadget offerti dagli sponsor: Vetus, Scotti Audi, Color Sistem e dal Giornale della Vela. Come tradizione non potevano mancare le magliette celebrative di questa edizione n. 30. Per le imbarcazioni ospiti del Porto di Pisa particolari condizioni agevolate per lo stazionamento.