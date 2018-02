Pontedera-Arezzo 0-0 | Sfortuna amaranto, ai granata va bene così

Come diceva la legge di Murphy? 'Quando una cosa può andar male, lo farà'. E l'Arezzo, in piena crisi societaria dopo il mancato pagamento degli stipendi alla scadenza del 16 febbraio, non trova nemmeno la soddisfazione di regalare una gioia ai tanti tifosi arrivati al 'Mannucci'. Il palo e la traversa colpiti da Moscardelli fermano sullo 0-0 la squadra di Pavanel, forse alla sua ultima partita se i giocatori decideranno di non scendere in campo domenica prossima contro il Livorno. Merito anche di un Pontedera che certo non gioca la sua migliore partita, ma ora solido e capace di gestire i momenti di sofferenza. Caponi e compagni portano a casa il terzo risultato utile di fila, dopo le vittorie con Olbia e Livorno, e per la terza partita consecutiva (dopo l'arrivo di Rossini, sarà un caso?) non subiscono gol. Considerati anche i tanti infortuni, alla squadra di Maraia va benissimo così.

La partita

Un mini turn-over per il Pontedera, probabilmente in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Alessandria. Nel 3-5-2 Maraia lancia dall'inizio Raffini in attacco insieme a Maritato, lasciando in panchina Grassi e Pinzauti, mentre a centrocampo schiera Spinozzi per Calcagni e sulla fascia destra Tofanari al posto di Posocco, ko a pochi minuti dall'inizio della partita. L'Arezzo, con quasi 200 tifosi al seguito in questo momento delicatissimo, si presenta con lo stesso modulo, dove spicca il rientro di Talarico sulla fascia destra (con Luciani spostato a sinistra) e il ritorno di Cenetti in mediana, mentre l'attacco è affidato ancora a Cutolo e Moscardelli.

Proprio il bomber con la barba prova subito a scaldare l'atmosfera del 'Mannucci' con una doppia occasione nel giro di 10': un tiro che termina di poco a lato e uno deviato in corner da Contini. Moscardelli a parte, la partita fatica a sbloccarsi. Il Pontedera si mostra ordinato e al 21' sfiora il gol con una conclusione potente di Caponi che manca il bersaglio per poco. Troppi comunque gli errori in fase di impostazione. Neanche l'Arezzo brilla, ma almeno si mostra più propositivo. Poco prima dell'intervallo gli amaranto reclamano anche un rigore per un tocco con il braccio di Frare su tiro di Moscardelli, ma per l'arbitro è tutto regolare.

Nel secondo tempo l'Arezzo si conferma più in palla e alla prima azione Moscardelli spedisce sul palo un bell'invito di Sabatino. Al 50' invece Foglia manda sopra la traversa da buona posizione, e dieci minuti dopo il sinistro di De Feudis trova l'opposizione di Frare sulla linea di porta. Nel mezzo alle occasioni amaranto i granata hanno un sussulto con il colpo di testa di Rossini su corner di Caponi, che finisce alto. Al 60' cominciano i cambi: Pavanel inserisce Della Giovanna in difesa e manda Luciani sulla fascia destra, con Sabatino a sinistra. Maraia prova a rinfrescare l'attacco con Grassi e Pinzauti al posto di Raffini e Maritato, ma il Pontedera continua a fare fatica davanti. Sempre pericoloso e di nuovo sfortunato invece l'Arezzo, che al 75' colpisce ancora la traversa con il colpo di testa di Moscardelli, servito dal cross di Sabatino. Proprio l'esterno sinistro all'85' va vicino al gol, trovando la risposta di Contini. La sfortuna ferma gli amaranto e il Pontedera allunga la sua striscia positiva.

PONTEDERA – AREZZO 0-0

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Frare, Rossini, Risaliti; Tofanari, Spinozzi, Caponi, Gargiulo (82' Paolini), Corsinelli; Raffini (63' Grassi), Maritato (73' Pinzauti). A disp.: Biggeri, Marinca, Romiti, Borri, Ferrari, Calcagni, Posocco. All.: Ivan Maraia

AREZZO (3-5-2): Perisan; Muscat, Varga, Sabatino; Talarico (61' Della Giovanna), Foglia, De Feudis, Cenetti (83' Di Nardo), Luciani; Moscardelli (92' Cellini), Cutolo. A disp.: Ferrari, Mazzarani, Yebli, Criscuolo, Franchetti, Belvisi, Campagna, Semprini, Regolanti. All.: Massimo Pavanel

ARBITRO: Cristian Cudini di Fermo, assistenti: Rodolfo Zambelli di Finale Emilia e Vittorio Pappalardo di Parma

NOTE: ammoniti: Rossini, Varga