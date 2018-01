Pontedera-Arzachena, le probabili formazioni | Maritato verso la prima da titolare

Due partite consecutive al 'Mannucci'. Due partite importanti per allontanare la zona playout e affrontare le prossime nelle migliori condizioni. In due settimane il Pontedera ospita le due squadre della Sardegna, Arzachena e Olbia. La prima, domenica 28 gennaio alle 14.30, sarà un test interessante per capire le condizioni dei granata dopo il brutto ko contro la Giana Erminio. In trasferta la squadra di Maraia ha mostrato evidenti difficolta. I 12 gol incassati in totale da Carrarese, Alessandria e Giana parlano chiaro. Lontano dal 'Mannucci' Vettori e compagni faticano a imporre il proprio gioco e alla prima difficoltà perdono il controllo della partita. Servirà invece il miglior Pontedera per vendicare la sconfitta dell'andata, quando i granata persero 2-1 in Sardegna subendo gol all'ultimo minuto. Anche la neopromossa Arzachena ha bisogno di punti. I biancoverdi sono appaiati ai granata a quota 24, ma attraversano il loro momento peggiore: solo tre punti nelle ultime sei partite. Dopo un inizio da rivelazione del campionato il calo è evidente, e la squadra di Giorico si ritrova in piena corsa per evitare i playout.

PROMOZIONE. Per avvicinare i tifosi, la società lancia una promozione speciale per le prossime due partite casalinghe. Chi acquista il biglietto di gradinata per l'incontro con l'Arzachena, potrà acquistare a solo un euro il biglietto dello stesso settore per la prossima partita, domenica 4 febbraio alle 14.30 contro l'Olbia.

QUI PONTEDERA. Per la prima partita casalinga del 2018 in campionato Maraia dovrebbe far esordire Maritato dal 1' insieme a Pinzauti. Una nuova coppia d'attacco che vedrebbe il ritorno di Posocco e Calcagni sulle corsie esterne nel 3-5-2. Grassi ha accelerato i tempi dopo il problema muscolare accusato due settimane fa e dovrebbe andare almeno in panchina, mentre Corsinelli sta lavorando col gruppo, ma è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al collaterale del ginocchio.

QUI ARZACHENA. Giorico può contare su due rientri importanti: Piroli e Vano tornano a disposizione dopo il turno di squalifica e dovrebbero riprendere il loro posto nell'11 titolare. Baldanzeddu ha recuperato dall'infortunio ed è tra i convocati, l'unico indisponibile resta Maestrelli. Nel 4-3-1-2 Curcio dovrebbe giocare da trequartista pronto a inserirsi nella manovra d'attacco insieme alle punte Sanna e Vano.

PROBABILI FORMAZIONI

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Frare, Vettori, Risaliti; Calcagni, Spinozzi, Caponi, Gargiulo, Posocco; Pinzauti, Maritato. All.: Ivan Maraia

ARZACHENA (4-3-1-2): Ruzzittu; Arboleda, Sbardella, Piroli, Peana; Casini, La Rosa, Nuvoli; Curcio; Sanna, Vano. All.: Mauro Giorico