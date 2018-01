Pontedera-Arzachena 0-2 | Seconda sconfitta di fila per i granata

L’inizio del girone di ritorno è da dimenticare per il Pontedera. Dopo le brutte sconfitte contro Alessandria e Giana Erminio i granata perdono anche al ‘Mannucci’, dove l’Arzachena è abile a sfruttare le occasioni e portare a casa un preziosissimo 2-0. Oltre alla vittoria con la Lucchese, la squadra di Maraia ha combinato poco finora, dilapidando il buon vantaggio sulla zona playout. La prestazione è stata positiva, specialmente nel primo tempo, ma dopo il vantaggio dei sardi i granata hanno faticato a reagire. L’impressione è che la partenza di Pesenti abbia lasciato un vuoto importante in attacco. In attesa di avere Grassi e Maritato nelle migliori condizioni, il Pontedera incassa il terzo ko in quattro partite e torna a perdere in casa dopo quasi tre mesi.

LA PARTITA. Maraia rimanda l’esordio di Maritato da titolare e si affida alla coppia d’attacco Pinzauti-Raffini già vista contro la Giana Erminio. Nel 3-5-2 Posocco torna dall’inizio sulla fascia sinistra, con Calcagni a destra. Novità in difesa, dove l’allenatore granata deve fare i conti con l’indisponibilità di Vettori alla vigilia del match e schiera Ferrari e Borri insieme a Risaliti. Nell’Arzachena Giorico schiera dall’inizio i rientranti Piroli e Vano, che in attacco affianca Sanna con Curcio trequartista. Il Pontedera interpreta meglio la partita e grazie a una buona pressione riesce a tenere i sardi nella loro metà campo. Dopo 4’ Ferrari ha subito una buona occasione, ma la sua deviazione su corner di Caponi viene sventata da Ruzzittu. I granata occupano bene il campo, anche se mostrano le solite difficoltà nell’arrivare alla conclusione. L’Arzachena rientra in partita e si affaccia in avanti con le incursioni di Curcio. Le occasioni migliori però sono sempre dei granata. Alla mezz’ora Calcagni manda fuori di poco un bel sinistro dal limite, e al 42’ Spinozzi colpisce la parte alta della traversa con un tiro da fuori area.

Nonostante un buon primo tempo il Pontedera consegna il vantaggio nelle mani dell’Arzachena all’inizio della ripresa. Sugli sviluppi del primo calcio d’angolo del secondo tempo la squadra si fa sorprendere dalla ripartenza di Bertoldi, che si fa metà campo palla al piede e si ritrova da solo in area di rigore. Il centrocampista non sbaglia davanti a Contini e segna l’1-0. La ripresa comincia in salita per la squadra di Maraia, ma la reazione è incoraggiante. I granata cercano subito il pareggio e Raffini al 55’ manda fuori di poco di testa su cross di Posocco, e dopo cinque minuti è Ruzzittu a deviare il tiro di Calcagni. Il tecnico prova a cambiare le carte sul fronte offensivo , togliendo prima Raffini e poi Spinozzi, inserendo Tofanari sulla fascia e avanzando Posocco in attacco, dove entra anche Grassi. Con il 3-4-1-2 il Pontedera continua a pressare i sardi, e Maraia manda dentro Maritato per Posocco in attacco e Paolini al posto di Gargiulo a centrocampo. I granata però non riescono a trovare la porta, e all’89’ è Contini a salvare la porta sul tiro di Curcio dopo una bella combinazione con Nuvoli. Prima del triplice fischio, a chiudere la partita ci pensa il 2-0 segnato da Bonacquisti al 94’. Un gol fotocopia del primo: sulla respinta dell’ultimo del calcio d’angolo tutta la squadra (compreso Contini) si trova nell’area dei sardi e in contropiede il capitano biancoverde sigla il raddoppio a porta vuota.

PONTEDERA – ARZACHENA 0-2

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Ferrari, Borri, Risaliti; Calcagni, Spinozzi (66’ Grassi), Caponi, Gargiulo (75’ Paolini), Posocco (75’ Maritato); Pinzauti, Raffini (55’ Tofanari). A disp.: Biggeri, Marinca, Romiti, Frare, Benassai, Marseglia. All.: Ivan Maraia

ARZACHENA (4-3-1-2): Ruzzittu; Arboleda, Piroli, Sbardella, Trillò (61’ Varricchio); Nuvoli (91’ Cardore), Casini, Bertoldi (75’ Taufer); Curcio (91’ La Rosa); Vano, Sanna (61’ Bonacquisti). A disp.: Cancelli, Esposito, Aiana, Peana, Lisai, Baldanzeddu. All.: Mauro Giorico

ARBITRO: Davide Moriconi di Roma 2, assistenti: Veronica Vettorel di Latina e Domenico Fontemurato di Roma 2

RETI: 47’ Bertoldi, 94’ Bonacquisti

NOTE: ammoniti: Spinozzi, Posocco, Casini, Bertoldi. Recupero: 1’ + 5’