Pontedera-Lucchese, le probabili formazioni | Un derby per chiudere in bellezza

Pontedera e Lucchese cercano di rendere meno amara la coda del 2017. Un anno che ha visto entrambe le squadre raggiungere i propri obiettivi, ma che allo stesso tempo ha riservato brutte sorprese nelle ultime partite. Granata e rossoneri proveranno a risollevarsi nel derby in programma sabato 30 dicembre alle 18.30 al 'Mannucci', ultimo appuntamento prima della lunga sosta che vedrà tornare in campo la Serie C il 21 gennaio. La Lucchese attraversa il suo momento peggiore dall'inizio della stagione. Nell'ultimo mese la squadra di Lopez ha raccolto un solo punto in 4 partite, con un bilancio di 9 reti subite e solo due segnate. Il girone di ritorno inaugurato con il ko per 4-1 al 'Porta Elisa' contro il Siena ha prolungato la striscia negativa, e la sfida contro il Pontedera diventa a questo punto cruciale per una realtà già alle prese con i noti problemi societari. Anche il Pontedera è reduce da una sconfitta pesante, ma sinceramente inaspettata. Dopo il 5-1 incassato ad Alessandria la squadra di Maraia dovrà scendere in campo con la mente sgombra dalle scorie di quei 90' se vorrà fare risultato. I granata venivano da una serie di risultati positivi e dovranno fare in modo che la partita da incubo del 'Moccagatta' resti un episodio isolato. Con una classifica così corta non sono ammessi passi falsi.

QUI PONTEDERA. Maraia può contare sul recupero di Corsinelli, infortunatosi al ginocchio destro proprio nella partita di Coppa Italia contro la Lucchese del 22 novembre, e su Gargiulo, al rientro dopo la squalifica. Entrambi sono candidati per una maglia da titolare nel 3-5-2 del tecnico granata, che potrebbe vedere novità anche in attacco. Uno tra Grassi e Pesenti infatti potrebbe lasciare spazio a Pinzauti.

QUI LUCCHESE. Il grande assente in casa rossonera sarà Fanucchi, squalificato per due giornate. Oltre all'attaccante, Lopez non potrà contare neppure su Tavanti (lussazione alla spalla), e sugli altri infortunati Damiani, Mingazzini e Strada. Anche senza Fanucchi il tecnico dovrebbe confermare il 3-5-2 con Del Sante e De Vena in avanti, oppure schierare Russo alle spalle di uno dei due attaccanti.

PROBABILI FORMAZIONI

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Frare, Vettori, Risaliti; Posocco, Spinozzi, Caponi, Gargiulo, Corsinelli; Grassi, Pinzauti. All.: Ivan Maraia

LUCCHESE (3-5-2): Albertoni; Espeche, Capuano, Baroni; Merlonghi, Arrigoni, Nolè, Cardore, Cecchini; De Vena, Del Sante. All.: Giovanni Lopez