Pontedera-Olbia, le probabili formazioni| Rossini pronto per giocare dall'inizio

Fare risultato per tenere a distanza la zona playout. Domenica 4 febbraio alle 14.30 il Pontedera ospita l'Olbia, seconda squadra della Sardegna ad arrivare sul sintetico del 'Mannucci' nel giro di sette giorni. La scorsa domenica i granata sono incappati in un brutto ko contro l'Arzachena, il secondo consecutivo dopo quello in trasferta con la Giana Erminio, e stavolta dovranno fare punti a tutti i costi per scacciare i fantasmi di una crisi che complicherebbe il cammino della squadra di Maraia verso la salvezza. Con l'Arzachena non è mancata la prestazione, ma l'ingenuità mostrata in occasione del primo gol subìto e l'inconsistenza dell’attacco hanno preoccupato il pubblico granata.

Il Pontedera dovrà dimostrare di essere cresciuto sotto questi aspetti, in attesa che gli uomini decisivi, come Grassi e Maritato, tornino in condizione. La partita contro l'Olbia si prospetta impegnativa. I sardi sono al settimo posto in classifica, anche se fuori casa hanno dimostrato di fare fatica. In trasferta vengono da sette sconfitte consecutive, e sono la squadra che ha perso di più insieme al Prato (otto partite in totale). In occasione di Pontedera-Olbia, i tifosi che hanno acquistato il biglietto di Gradinata per Pontedera-Arzachena potranno entrare nel solito settore al prezzo speciale di un euro.

Qui Pontedera

Jonathan Rossini è pronto per scendere in campo e Maraia piazzerà il nuovo arrivato al centro della difesa insieme a Frare e Risaliti. Vettori dovrà stare fermo per almeno un mese a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e l'esperienza dell'ex Sampdoria sarà importante per la squadra. Nel 3-5-2 dovrebbe partire ancora dall'inizio la coppia Pinzauti-Raffini in attacco, con Maritato possibile sorpresa. Corsinelli è tornato ad allenarsi in gruppo e si gioca una maglia da titolare con Calcagni e Posocco.

Qui Olbia

Anche i sardi non sono rimasti a guardare sul mercato. La permanenza di Ragatzu è stata il colpo più importante, e alla corte di Mereu sono arrivati il centrocampista Vallocchia (dalla Sambenedettese), e gli attaccanti Silenzi (dalla Reggina) e Delvecchio (Virtus Francavilla), oltre alla giovane punta nordcoreana Song Hyok Choe dal Perugia. Nel 4-3-1-2 dovrebbe partire dal 1' proprio Vallocchia, con la coppia Ogunseye-Ragatzu in avanti.

Le probabili formazioni

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Frare, Rossini, Risaliti; Calcagni, Spinozzi, Caponi, Gargiulo, Posocco; Pinzauti, Raffini. All.: Ivan Maraia

OLBIA (4-3-1-2): Aresti; Pisano, Dametto, Iotti, Cotali; Vallocchia, Muroni, Feola; Murgia; Ogunseye, Ragatzu. All.: Bernardo Mereu