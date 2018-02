Pontedera-Padova 2-1 | Impresa granata in Coppa Italia

Il Pontedera è la rivelazione della Coppa Italia. Con un 2-1 maturato nel primo tempo la squadra di Maraia batte il favoritissimo Padova (capolista nel girone B) e conquista l’accesso alle semifinali, dove incontrerà la vincente di Alessandria-Renate. L’impresa era già riuscita nel 2015, quando i granata raggiunsero la semifinale e vennero sconfitti dal Cosenza. Il piazzamento tra le prime quattro squadre d’Italia è un altro traguardo storico per una società che punta alla salvezza e alla valorizzazione dei propri giocatori.

Nella partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C Maraia lascia a riposo Rossini, Corsinelli e Maritato, ancora alla ricerca della migliore condizione, e manda in campo molte seconde linee nel classico 3-5-2. Il Pontedera passa subito in vantaggio dopo 4’ grazie al tap-in vincente di Tofanari, che scarica in rete il pallone respinto da Merelli sulla punizione di Grassi. Il Padova si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma al 22’ i granata trovano il 2-0 con un contropiede magistrale di Spinozzi. Il centrocampista scuola Roma scatta sulla fascia destra e serve in mezzo Raffini, che raddoppia con un tocco preciso. Per l’attaccante arrivato a gennaio dal Pordenone è il primo gol con la maglia granata. I veneti rientrano in partita nel secondo tempo, quando Bellemo al 66’ batte Biggeri con un potente tiro da fuori area. Nonostante l’assalto finale del Padova il Pontedera regge e festeggia davanti ai propri tifosi un risultato storico. Sicuramente una bella iniezione di autostima anche in vista del campionato: domenica 11 febbraio alle 18.30 il Pontedera affronterà il Livorno.

PONTEDERA – PADOVA 2-1

PONTEDERA (3-5-2): Biggeri; Ferrari, Borri, Romiti; Tofanari, Spinozzi, Pandolfi (78’ Caponi), Paolini, Gargiulo (69’ Frare); Grassi (58’ Pinzauti), Raffini. A disp.: Contini, Calcagni, Posocco, Marseglia, Malih, Benericetti, Borgioli, Prete. All.: Ivan Maraia

PADOVA (4-3-3): Merelli; Zambataro, Mandorlini, Russo, Zivkov; Fabris (57’ Cisco), Bellemo, Mazzocco; Sarno (69’ Capello), Gliozzi (87’ Piovanello), Lanini. A disp.: Bindi, Contessa, Trevisan, Pulzetti, Guidone, Cappelletti, Belingheri, Salviato, Dalle Monache. All.: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara, assistenti: Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Andrea Micaroni di Chieti

RETI: 4’ Tofanari, 22’ Raffini, 66’ Bellemo

NOTE: ammoniti Pandolfi, Borri, Gliozzi