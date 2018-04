Pontedera-Prato, le probabili formazioni | Per i granata ultimo treno per i playoff

Il Pontedera gioca l'ultima partita della stagione al 'Mannucci', contro l'ultima in classifica. E potrebbe avere anche l'ultima occasione per rientrare in zona playoff. Ai titoli di coda del campionato, la squadra di Maraia tenterà il tutto per tutto per salutare i tifosi pontederesi con una vittoria, a questo punto fondamentale per sperare nel decimo posto. Nel derby contro il Prato, sabato 28 aprile alle 16.30, i granata dovranno dimenticare il ko all'Arena Garibaldi e scendere in campo con la concentrazione e l'atteggiamento visti nell'ultimo mese. Prima della sconfitta contro il Pisa erano arrivati sei risultati utili consecutivi, che hanno garantito la salvezza con largo anticipo. Anche il Prato cerca una vittoria decisiva per abbandonare l'ultimo posto. I lanieri devono fare punti per sperare almeno di disputare i playout e giocarsi la permanenza in Serie C. Una stagione mai decollata quella della squadra di Catalano, che ha comunque trovato buoni risultati nell'ultimo mese. Ad aprile sono arrivate la vittoria contro la Giana Erminio e i pareggi con Arzachena, Olbia e Arezzo. Punti che fanno ben sperare almeno per il finale di campionato.

Il Pontedera ha già battuto il Prato all'andata (1-0, rete di Spinozzi) e agli ottavi di finale di Coppa Italia (3-2 dopo i tempi supplementari).

CURIOSITÀ. Il Prato è la squadra col rendimento peggiore fuori casa (nessuna vittoria e solo otto gol segnati), ma è pur vero che stavolta giocherà in trasferta soltanto sulla carta. A causa dell'indisponibilità dello stadio Lungobisenzio per lavori di ristrutturazione, quest'anno i lanieri hanno disputato tutte le partite interne sul terreno in sintetico del 'Mannucci' di Pontedera. Un campo quindi, in cui la squadra allenata da Pasquale Catalano è abituata a giocare.

I granata invece non perdono in casa dal 28 gennaio (2-0 contro l'Arzachena).

BIGLIETTI. Per la partita con il Prato i possessori del biglietto di gradinata della partita Pontedera-Carrarese potranno acquistare il biglietto per lo stesso settore al prezzo simbolico di 1 euro. La società inoltre ha aderito al progetto 'Bambini Sperduti' lanciato dall'Unicef: in occasione di Pontedera-Prato il club donerà 1 euro per ogni biglietto staccato.

QUI PONTEDERA. In difesa mancherà Rossini, espulso contro il Pisa e squalificato per una giornata. Al suo posto Maraia dovrebbe scegliere Borri, insieme a Frare e Risaliti. In alternativa potrebbe rientrare dal 1' Vettori (che ha giocato con i lanieri nel 2002 e nella stagione 2004-2005 in C1), ma il capitano lavora per trovare la condizione migliore dopo l'infortunio al ginocchio sinistro che lo ha tenuto fermo per due mesi.

QUI PRATO. Catalano deve ancora fare a meno degli infortunati Polo, Seminara e Martinelli. Tre assenze che costringono il tecnico a rimaneggiare il reparto arretrato. Come contro l'Arezzo, i lanieri dovrebbero scendere in campo con la difesa a quattro, con Gargiulo nel ruolo di regista e due esterni alti nel 4-1-4-1 che vede l'italo-nigeriano Akammadu come punta centrale. Fuori per infortunio anche l'attaccante Carletti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Frare, Borri, Risaliti; Corsinelli, Calcagni, Caponi, Gargiulo, Posocco; Grassi, Pinzauti. All.: Ivan Maraia

PRATO (4-1-4-1): Sarr; Cistana, Casale, Coccolo, Zucchetti; Gargiulo; Ceccarelli, Bertoli, Fantacci, Piscitella; Akammadu. All.: Pasquale Catalano