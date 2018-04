Pontedera – Prato 2-0 | Il sogno playoff è ancora vivo

Il Pontedera saluta i propri tifosi con una vittoria che vale doppio. Il 2-0 sul Prato permette ai granata di riagguantare il decimo posto e giocarsi l'accesso ai playoff nell'ultima giornata contro la Viterbese. Un finale di stagione entusiasmante per la squadra di Maraia, conquistato grazie a una partita di spessore. Contro i lanieri il Pontedera cancella la brutta prestazione della scorsa settimana all'Arena Garibaldi, e nell'ultima partita della stagione al 'Mannucci' arriva a un passo dal sogno playoff.

LA PARTITA. I granata sbloccano il risultato dopo soli 5' grazie a una bella combinazione tra Grassi e Pinzauti. Con un passaggio illuminante 'Gigio' lancia a rete l'ex Tuttocuoio, che davanti a Sarr infila a rete l'1-0. Partita subito sui binari giusti e Pontedera che sfiora il 2-0, con un tiro di Calcagni all'altezza del dischetto che finisce sopra la traversa. Il Prato si fa vedere solo con un tiro dalla distanza di Ceccarelli e fatica a sfondare. Alla mezz'ora Catalano è costretto anche al primo cambio, inserendo Guglielmelli a centrocampo al posto di Bertoli. La squadra di Maraia chiude gli spazi al tentativo di reazione dei lanieri e chiude il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa i granata hanno subito due occasioni con Grassi, che prima calcia alto da buona posizione, poi viene murato da Zucchetti al momento della conclusione da distanza ravvicinata. Il Pontedera controlla e con i cambi di Maraia chiude definitivamente la partita. Raffini allarga il pallone per Maritato, che mette il pallone a centro area per Gargiulo, libero di infilare in rete il 2-0 che lascia ai granata la strada aperta per i playoff.

PONTEDERA – PRATO 2-0

PONTEDERA (3-5-2): Calcagni; Frare, Borri, Risaliti; Corsinelli, Calcagni, Caponi, Gargiulo (88' Spinozzi), Posocco (80' Tofanari); Grassi (80' Maritato), Pinzauti (68' Raffini). A disp.: Biggeri, Marinca, Romiti, Vettori, Pandolfi, Ferrari, Paolini, Benassai. All.: Ivan Maraia

PRATO (4-3-3): Sarr; Cistana (54' Ghidotti), Casale, Coccolo, Zucchetti (54' Orlando); Gargiulo, Bertoli (28' Guglielmelli), Fantacci (73' Colli); Ceccarelli, Akammadu (73' Liurni), Piscitella. A disp.: Alastra, Bonetto, Rozzi, Giannini, Kouassi. All.: Pasquale Catalano

ARBITRO: Francesco Raciti di Acireale, assistenti: Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto e Ylenia D'Alia di Trapani

RETI: 5' Pinzauti, 80' Gargiulo

NOTE: ammoniti Gargiulo, Contini, Ceccarelli, Zucchetti, Liurni