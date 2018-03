Pontedera-Siena 1-0 | I granata 'ammazzano' un'altra grande e vedono i playoff

Dopo il Livorno, anche il Siena finisce vittima del Pontedera. La squadra di Maraia è ufficialmente l'ammazza-grandi della Serie C e impone ai bianconeri la legge del 'Mannucci', dove la Robur non vince da 30 anni. I granata trionfano grazie al gol di Frare all 88' e bissano il successo dell'andata, quando espugnarono per 3-2 l''Artemio Franchi'. Una vittoria sul filo del rasoio che porta il Pontedera definitivamente fuori dalla zona salvezza, addirittura al decimo posto insieme all'Olbia, in piena quota playoff. Saranno le prossime giornate a dire se i granata potranno lottare per l'obiettivo più prestigioso. Intanto si godono una serata con i fiocchi e si preparano a festeggiare una salvezza anticipata per la quale manca solo la matematica. Sarà una Pasqua amara invece per il Siena, ancora deludente fuori casa e al terzo ko esterno consecutivo dopo quelli con Livorno e Monza. Proprio i brianzoli stasera hanno fermato la capolista, ma la squadra di Mignani non ne approfitta e ora vede quasi compromessa la corsa al primo posto. Ringrazia invece il Pisa, che grazie al 4-2 sul campo della Giana Erminio si porta a soli tre punti dal Siena.

LA PARTITA. Maraia non smentisce le previsioni della vigilia e schiera il 3-5-2 con Frare, Borri e Risaliti sulla linea di difesa, confermando centrocampo e attacco visti nella trasferta di Cuneo. Nel Siena si rivedono Marotta in attacco e Sbraga in difesa: l'ex Lucchese fa coppia con l'ex granata Santini davanti, con Guberti trequartista. A centrocampo la novità è Damian al posto dell'infortunato Vassallo.

Più convincente l'inizio del Pontedera, ma i bianconeri prendono ben presto le misure e al 6' trovano la prima occasione con il diagonale di Marotta che finisce di poco fuori. Un primo tempo caratterizzato da molti errori da parte delle due squadre. Il Siena prova a fare la partita, ma con poca lucidità. I granata tengono il punto a centrocampo, ribaltano velocemente l'azione e sono più intraprendenti dalla distanza. Ci provano Caponi al 19' (Pane blocca) e Grassi al 28' (palla fuori). In 45' poco emozionanti il 'Mannucci' ha un sussulto solo alla mezz'ora per il gol annullato al Pontedera per fuorigioco. Pane non trattiene il tiro di Grassi, Pinzauti ribadisce in rete, ma il segnalinee aveva già la bandierina alzata.

Fuochi d'artificio invece in avvio di ripresa: al 47' ci prova subito Guberti dopo una bella serpentina, ma Contini blocca, e un minuto dopo è Pane a dire di no alla conclusione ravvicinata di Grassi. I fuochi però si rivelano solo di paglia. Le energie cominciano a scarseggiare e il Siena non riesce a prendere il controllo del gioco. Grazie a un pressing costante il Pontedera si fa preferire nella metà campo avversaria in una partita che stenta a decollare. Nessuno dei due allenatori azzarda cambi fino al 73', quando Mignani inserisce Cruciani e Neglia per al posto di Guberti e Santini. Proprio Cruciani a pochi secondi dal suo ingresso constringe Contini a una grande parata con un destro da distanza ravvicinata. Maraia fa rifiatare Posocco e Pinzauti mandando in campo Tofanari e Maritato, pronto per un finale di difesa. Invece a due minuti dalla fine arriva l'episodio che probabilmente mette fine alle speranze di primo posto del Siena. All'88 Grassi calcia una punizione dalla fascia, Frare devia sottomisura il sinistro del numero 10 granata, mandando il pallone in rete e in visibili il pubblico del 'Mannucci'. Come contro il Livorno, i granata trovano nel finale il gol da tre punti contro una big del girone. E ora sognare i playoff non è più un'eresia.

PONTEDERA – SIENA 1-0

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Frare, Borri, Risaliti; Corsinelli, Calcagni, Caponi, Gargiulo, Posocco (82' Tofanari); Grassi, Pinzauti (86' Maritato). A disp.: Biggeri, Marinca, Romiti, Vettori, Spinozzi, Raffini, Pandolfi, Ferrari, Paolini. All.: Ivan Maraia

SIENA (4-3-1-2): Pane; Brumat, Sbraga, D'Ambrosio, Iapichino; Bulevardi (89' Emmausso), Gerli, Damian; Guberti (73' Cruciani); Marotta, Santini (73' Neglia). A disp.: Rossi, Crisanto, Panariello, Mahrous, Rondanini, Dossena, Guerri, Cleur, Solini. All.: Michele Mignani

ARBITRO: Daniel Amabile di Vicenza, assistenti: Fabio Tribelli e Nicola Badoer di Castelfranco Veneto

RETE: 88' Frare

NOTE: ammoniti. Grassi, Corsinelli, Caponi, Guberti. Espulso Damian al 92'. Angoli: 5-4. Recupero: 0' + 3'