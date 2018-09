Canottaggio: festa a Palazzo Gambacorti per Sarah, Chiara e Clara

Sono state festeggiate a Palazzo Gambacorti tre atlete della Canottieri Arno, una delle più vecchie e longeve società pisane che fin dal 1905 ha avviato migliaia di ragazzi al canottaggio così come alla canoa e al nuoto. A ricevere le congratulazioni Sarah Caverni, Chiara Di Pede e Clara Massaria.

Quest’anno i successi sono stati eccezionali in campo femminile, preannunciando la possibilità di ottenere ottimi risultati alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I risultati conseguiti da queste atlete hanno una grande importanza e un grande peso anche perché spesso il canottaggio viene considerato uno sport prevalentemente maschile. Questi risultati racchiudono un grande impegno e un grande spirito di sacrificio e sono arrivati dopo una stagione costellata di risultati importanti a livello nazionale e internazionale. Guardando il palmares del 2018 di queste ragazze vediamo infatti medaglie e titoli italiani, il podio ai campionati europei e con un crescendo impressionante i successi a livello iridato.

Durante la cerimonia tenutasi nella Sala delle Baleari il sindaco, alla presenza di rappresentanti della Giunta, dei consiglieri comunali, degli sportivi e dei dirigenti della Canottieri Arno, ha premiato le atlete con fiori e una targa commemorativa: “I risultati conseguiti da Sarah, Chiara e Clara hanno una grande importanza - ha dichiarato il sindaco Conti - anche perché sono stati ottenuti allenandosi sulle rive dell’Arno con grande impegno, dedizione e seguendo un sano stile di vita; queste atlete sono un orgoglio per la città di Pisa e un modello per tutti i ragazzi che si avvicinano allo sport. A loro e alla Canottieri Arno, storica società sportiva pisana, i complimenti dell’amministrazione per la strada fatta fino ad oggi; noi li aspetteremo nuovamente qui per festeggiare i prossimi successi”.

Le atlete premiate

Sarah Caverni, 20 anni

Campionessa Italiana in due senza under 23 con Chiara Di Pede

Bronzo sul quattro senza ai Campionati Mondiali Universitari – Shanghai, Cina

Chiara Di Pede, 18 anni

Campionessa italiana juniores in due senza con Clara Massaria e Campionessa italiana in due senza under 23 con Sarah Caverni

Argento in quattro senza ai Campionati europei juniores – Gravelines, Francia

Argento sul quattro senza ai Campionati del mondo juniores – Racice, Repubblica Ceca

Clara Massaria, 16 anni

Campionessa italiana juniores in due senza con Chiara Di Pede

Argento in quattro senza ai Campionati europei juniores – Gravelines, Francia

Oro e Campionessa del mondo juniores in quattro con – Racice, Repubblica Ceca