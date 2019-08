Il Pisa Ovest premiato al Gala del calcio pisano per la promozione in seconda categoria

Il Pisa Ovest mercoledì 31 luglio è stata premiata nell'ambito del Gala del Calcio pisano all'interno del centro commerciale Eliopoli a Calambrone. A ritirare il premio per la società Pisa Ovest erano presenti il presidente Bruno Fiori e il vicepresidente Michele Ammannati. "La nostra società - afferma il presidente del Pisa Ovest Bruno Fiori - è stata premiata come una delle società sportive migliori del calcio del territorio pisano e questo non può che riempirci di orgoglio".

"È il premio ad una società sempre a lavoro per raggiungere i massimi risultati - ha detto il vicepresidente Michele Ammannati - quest'anno ci presenteremo con allievi e giovanissimi ed la prima volta con due squadre nei Regionali. Un grazie a Stefano Toni nostro main sponsor, allo staff ai ragazzi e tutti quelli che danno il loro contributo per il Pisa Ovest nessuno escluso. Solo con l'aiuto di tutti si ottengono grandi risultati. Il nostro obiettivo è quello di migliorare ancora".