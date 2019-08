Pallavolo: la Perfecto Oro Casciavola torna al lavoro per preparare la Serie C

Vacanze finite in casa Perfecto Oro Casciavola, la squadra torna al lavoro mercoledì 28 agosto agli ordini del nuovo allenatore Fabrizio Ricoveri che fin da subito potrà contare sull’intera rosa a disposizione, ovvero i palleggiatori Cerri e Mughini, le schiacciatrici Bardi, Cacciò, Gnesi, Interlandi, Saba e Tozzi, i centrali Gori, Leto e Rovai ed i liberi Tellini e Benedettini. Ad assistere coach Ricoveri nella preparazione gli assistenti Elisa Viviani e Giorgio Citi.

Si inizia con una buona dose di preparazione atletica, senza però tralasciare la parte tecnica che nel corso delle settimane assumerà sempre di più un ruolo maggiore. Tutte a disposizione le ragazze, tranne Susanna Rovai che, a seguito di un infortunio, e conseguente intervento chirurgico, dovrà lavorare a parte in questa prima parte della stagione. Definito anche il quadro delle partite amichevoli: il debutto è previsto per l’11 settembre, mercoledì, contro il Volley Livorno, a seguire il 19 settembre sfida al Dream Volley Pisa e il 27 settembre al VBC Calci. In mezzo il Torneo di San Miniato che si svolgerà il 21 settembre. Infine nella prima metà di ottobre amichevole da definire giovedì 3 e poi il warm up finale sabato 12 ottobre contro l’Ambra Cavallini Pontedera.

Una preparazione quindi finalizzata ad arrivare nella miglior condizione possibile all’inizio di campionato fissato per il 19 ottobre quando al PalaGDS Impianti di Casciavola arriverà il Volley Pantera Lucca, subito un test impegnativo per la Perfecto Oro in attesa del mese di novembre dove ci saranno ben due derby: contro la Pallavolo Cascina e il Volley Peccioli, oltre a quello poi del 7 dicembre che vedrà Cerri e compagne di fronte all’Ambra Cavallini Pontedera.

Con la ripresa della preparazione anche delle formazioni giovanili, tutte al lavoro ormai da una decina di giorni, arriva anche il momento della presentazione ufficiale delle squadre che si svolgerà presso il Ristorante La Valle di Asciano, prezioso sponsor della società, il prossimo 12 settembre, saranno presenti tutte le atlete e gli atleti, oltre agli sponsor, ai dirigenti e alle istituzioni cascinesi.