Maratona di Pisa, attesi 4mila pertecipanti: record di atleti stranieri

Si avvicina la XXIª edizione della Cetilar Maratona di Pisa, che si svolgerà domenica 15 dicembre. Questa mattina la manifestazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Gambacorti. Sono attesi circa 4mila atleti mentre fa segnare un nuovo record il numero di runners stranieri che hanno scelto la competizione pisana, con percorso certificato Aims, per segnare il miglior tempo della stagione: tra questi anche la croata Nikolina Sustic, di nuovo a Pisa per tentare di portarsi a casa per la terza volta consecutiva l’oro nei 42 Km femminili.

"Si annuncia una grande partecipazione anche per l’edizione 2019 della Maratona di Pisa - commenta il sindaco Michele Conti - la città sarà pronta ad accogliere i migliaia di runners che la scelgono di anno in anno come tappa irrinunciabile del loro personale calendario sportivo. Si tratta di una manifestazione molto importante e che negli anni è cresciuta in maniera esponenziale fino a diventare una solida realtà grazie alla dedizione, alla passione e all’impegno dell’Associazione AD1063 che di anno in anno muove con esperienza la complessa macchina organizzativa della PisaMarathon permettendo di accogliere i numerosi partecipanti, molto spesso accompagnati dalle famiglie. Un esempio positivo e la dimostrazione tangibile che il turismo sportivo è una risorsa importante per il tessuto economico locale".

La competizione

Lo start della Maratona (42,195 Km) è fissato alle ore 9 del 15 dicembre prossimo, contestualmente partirà la Pisanina Half Marathon (21,097 Km) e il consueto appuntamento con la Corsa di Babbo Natale, l’Happy Christmas Family Run non competitiva sulle distanze di 3, 7 o 14 Km. Evento nell’evento, la seconda edizione del Trofeo Cus, iniziativa rivolta ai maratoneti iscritti al Centro Universitario Sportivo Pisano.

Tra le novità di quest’edizione c’è il nome della Maratona, risultato dell’accordo siglato con Cetilar, nuovo Title Sponsor della competizione. Si tratta di una partnership che vede 1063AD, società organizzatrice della Maratona, e PharmaNutra S.p.A, casa farmaceutica pisana titolare dei prodotti a marchio Cetilar, l’una accanto all’altra nel proiettare la Maratona di Pisa verso il raggiungimento di traguardi sportivi sempre più importanti.