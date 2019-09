Pallavolo: Volley Club Cascinese e Pallavolo Casciavola presentano la prima squadra e il settore giovanile

Si è svolta giovedì 12 settembre la presentazione delle squadre della Pallavolo Casciavola e del Volley Club Cascinese per la stagione sportiva 2019/2020. Sul palco allestito preso il ristorante La Valle, sponsor della società anche per questa stagione, sono state presentate una per una le formazioni che parteciperanno ai campionati giovanili e senior per un totale di 9 squadre con la punta di diamante rappresentata dalla prima squadra approdata quest'anno in serie C.

Prima degli atleti spazio sul palco ai dirigenti della società a cominciare dai due presidenti: Mario Barsotti (Pallavolo Casciavola) e Luigi Pierotti (Volley Club Cascinese). Quest'ultimo ha sottolineato come la società negli ultimi anni abbia moltiplicato i propri sforzi sia per permettere a più bambine e bambini di praticare la pallavolo, sia per garantire un buon livello delle squadre. La ciliegina sulla torta è stato poi l'annuncio dell'avvio di un iter che potrebbe portare alla costruzione di una nuova palestra a Casciavola, un impegno importante sia per il Comune di Cascina, che per la società, che parteciperà alle spese, ma che permetterà di avere a disposizione due impianti sportivi adiacenti. Prima delle squadre sono stati presentati anche i due dirigenti 'operativi' Michele Donati e Luca Pisani.

Per la presentazione delle squadre si è partiti dalle fondamenta: dopo aver salutato tutti i giovanissimi atleti del Mini Volley e Super Mini Volley, le prime a salire sul palco sono state le ragazze della Farmacia Savorani/Metaltubi Under 13 allenate da Elisa Viviani. Successivamente è stata la volta dell'Under 14 griffata Farmacia Savorani/Katinka Travel/Malixia guidata da Daniele Favilla. Sul palco poi le due formazioni Under 16. La Red, classe 2005, allenata da Daniele Favilla e sponsorizzata Katinka Travel Agency/Malixia Parrucchieri; e la Blu, classe 2004, a marchio Farmacia Savorani allenata da Massimo Baronti. Spazio anche per l'Under 18 maschile, formazione allenata da Giancarlo Dainelli che beneficerà di un accordo con il VBC Calci. Tornando al femminile è stata poi la volta della formazione di Terza Divisione che vedrà in panchina Emanuela Mandaradoni. E' stata poi la volta della Katinka Travel Agency che disputerà la Prima Divisione oltre al campionato Under 18: in panchina Elisabetta Radman.

E per concludere vera e propria ovazione per la Perfecto Oro che torna a disputare la Serie C. Agli ordini di coach Fabrizio Ricoveri la rosa è composta da: Giulia Cerri (capitano), Martina Mughini, Gioela Leto, Eleonora Gori, Susanna Rovai, Sara Beverly Interlandi, Elisa Bardi, Sara Tozzi, Debora Saba, Carlotta Cacciò, Marta Gnesi, Marta Tellini, Giada Benedettini. Lo staff tecnico è completato da Elisa Viviani e Giorgio Citi, i dirigenti accompagnatori sono Andrea Lenzoni e David Benedettini.