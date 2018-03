Canottieri Arno: prima sfida per la Canoa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ci siamo quasi. La stagione 2017/2018 attende la squadra della sezione Canoa della Canottieri Arno Pisa pronta per la prima sfida stagionale che vedrà impegnati i giovani atleti del Coach Marazzato ad affrontare un importante incontro, la gara di fondo interregionale che si svolgerà nelle acque cittadine di Pisa domenica 18 Marzo. Dopo la pausa invernale che gli ha visti impegnati in lunghe sedute di allenamento studiato nei minimi dettagli dal team di allenatori Marazzato Giacomo, Marazzato Riccardo e Alice Fagioli, il gruppo non teme questo importantissimo appuntamento ma anzi è carico e determinato per affrontare le sfide e raggiungere gli obiettivi prefissati durante la preparazione.