Nel giorno di Befana la prima uscita dell'anno per la Canottieri Arno

Prima uscita dell'anno per gli equipaggi di canottaggio e canoa della Canottieri Arno. Come di consueto gli atleti danno appuntamento alla città e a tutti gli sportivi intorno alle 11 del giorno di Befana, per seguire una tradizione che si ripete ormai sin dagli anni Cinquanta del Novecento.

Accompagnate dagli allenatori, sfileranno tutte le barche della storica società. Gli equipaggi percorreranno un tratto del fiume fino a raggiungere il Ponte di Mezzo per il rituale saluto poi, al rientro nella storica sede, il brindisi al nuovo anno agonistico che coincide anche con l'anno olimpico.