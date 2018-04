'Primavera Cus Junior': in 150 per minivolley e Scuola Hockey

Un bel pomeriggio di sport organizzato dal Cus Junior è stato quello di domenica scorsa, 15 aprile, si è tenuta una tappa del Torneo Provinciale di minivolley 'S3' dedicata agli allievi under 12. La palestra centrale del Cus è stata divisa in 8 campi, secondo i livelli White, Green e Red. Circa 150 piccoli atleti si sono confrontati sotto gli occhi entusiasti dei genitori che hanno gremito le tribune.

Sei le società presenti: Peccioli, Folgore San Miniato, PGS Turris, VBC Pontedera, Casarosa, Migliarino. Gli allievi del Cus Pisa hanno così coronato un intenso anno di allenamenti nella palestra di casa; questi i loro nomi: Ambra Baesso, Giulio Bertelli, Maria Ginevra Brienza, Matilde Cassi, Sara e Luca Catapano, Lorena CHiarelli, Guido Del Lupo, Lisa Felloni, Febe Ferrara, Leonardo Gambini, Marta Narldini, Chiara Pardo, Arianna e Amelia Parenti, Lorenzo Polini, Livia Rotunno, Simone Santoro, Elena Scalsini, Giulia Schipa, Aurora Sergianni, Cecilia Spinosa, Diego Tamberi, Caterina Visciglia. Allenati da Caterina Vissicchio, Andreja Koren, Mario Moi, Leonardo Ceccarini.

Il sabato precedente invece era stata la Scuola Hockey a fare gli onori di casa ospitando un doppio match in cui gli hockeysti gialloblù hanno affrontato i Bad Lake ed il Cus Genova, due compagini Liguri. Al di la dei risultati, una vittoria ed una sconfitta, i piccoli atleti si sono ritrovati in un bellissimo terzo tempo che ha poi concluso la giornata: avversari in campo, amici fuori, come vuole lo spirito del Cus Junior. Questi i componenti della squadra cussina: Theo Corradini, Francesco Avizzano, Paolo Scordino, Andrea Lazzeri, Lorenzo Alberti, Alessandro Blois, Michel Scarnà, Federico Barco.

Questi giovanissimi allievi si sono già messi sulle orme dei loro 'fratelli e sorelle' maggiori: le ragazze della squadra senior, che proprio quest'anno hanno conquistato il titolo italiano e le giocatrici convocate in nazionale che non a caso sono le loro allenatrici Giulia Taglioli e Martina Chirico.

Questo fine settimana ricco di appuntamenti sportivi è solo un'anteprima del programma di questa 'Primavera Cus Junior', che continuerà per tutto il mese di maggio e che comprenderà anche tutti gli altri sport.