A Cascina il primo torneo internazionale di pallanuoto femminile under 15

Alla piscina comunale di via del Fosso Vecchio di Cascina andrà in scena, venerdì 6 luglio, il primo torneo internazionale femminile under 15 di pallanuoto 'Città di Cascina'. In vasca scenderanno quattro squadre: la Dracice Kosice (Slovacchia), la Venere Azzurra (La Spezia), la Locatelli Genova e la Rappresentativa Toscana con le migliori pallanuotiste della regione. Un torneo che vedrà protagonista anche Cinzia Ragusa, la pallanuotista che con l'Italia del setterosa vinse la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004, a Cascina in qualità di allenatrice delle ragazze slovacche di Kosice.

Il torneo si svolgerà in due fasi. Al mattino, a partire dalle ore 9, girone all'italiana con le quattro squadre che si affronteranno in sei partite. Al pomeriggio, a partire dalle ore 16, semifinali e finali. In occasione del torneo l'ingresso alle piscine di Cascina sarà a costo ridotto (5 euro) con la possibilità di seguire le gare e utilizzare gli impianti.

La competizione è stata presentata stamattina in comune a Cascina. "Siamo molto contenti di poter ospitare questa manifestazione sportiva - ha detto Dario Rollo, vice sindaco di Cascina - ci auguriamo che il torneo di venerdì prossimo sia il primo di una lunga serie e che possa diventare un appuntamento fisso per Cascina".

Leonardo Cosentini, assessore allo sport di Cascina: "Con questo torneo valorizziamo al meglio uno degli impianti sportivi più importanti del nostro patrimonio e contiamo che l'evento diventi un ulteriore passo di apertura a manifestazioni sportive che sappiano attrarre a Cascina squadre dall'estero".

Soddisfatto anche Lorenzo Bani, presidente della polisportiva Gesport, che gestisce l'impianto natatorio cascinese. "Alla piscina di Cascina ci sono circa 50 tra ragazzi e ragazze sotto i 16 anni che praticano nuoto abbiamo anche una squadra amatoriale. É un movimento importante e anche il nostro auspicio è quello di dare continuità al torneo anche nei prossimi anni".