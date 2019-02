Pro Vercelli - Pisa 1-2: le pagelle | Strepitosa prestazione di squadra: Gucher magistrale in mezzo al campo

Pisa di spada e di fioretto. Partita perfetta dei nerazzurri sul campo di una delle due corazzate del Girone A: la Pro Vercelli. Sono stati 94' di battaglia sportiva, gestita alla perfezione dagli uomini di D'Angelo che centrano finalmente la prima vittoria al cospetto di una delle dirette concorrenti per il vertice della classifica. Con la rimonta di oggi i nerazzurri centrano la terza vittoria consecutiva, ridando entusiasmo e fiducia anche all'intero ambiente in vista dello sprint decisivo della stagione.

Sorpresi

Nobile 6, Mammarella 6.5, Milesi 5.5, Crescenzi 5.5, Berra 6.5, M. Gatto 6 (dal 67' L. Gatto 5), Bellemo 5.5, Schiavon 5.5 (dall'82' Comi sv), Emmanuello 6.5 (dal 67' Mal 5), Germano 5.5 (dal 34' Azzi 5.5), Morra 5.5.

All. Grieco 5.5: è stata una Pro Vercelli sorpresa e stordita quella che è uscita sconfitta sul proprio terreno al cospetto di un Pisa più cattivo e più determinato a giocare con ferocia agonistica un match molto importante per la testa della classifica. I piemontesi iniziano molto bene la partita, pressando e costringendo il Pisa a non uscire praticamente mai dai trenta metri difensivi. Fino alla metà della prima frazione la Pro legittima la sua posizione in classifica e le ambizioni di mantenersi nelle posizioni di vertice del Girone A. Poi il pareggio di Pesenti scombina tutti i piani della formazione vercellese: le bianche casacche accusano il colpo e nel secondo tempo non riescono più a trovare il bandolo della matassa. Il raddoppio di Moscardelli è il colpo del KO, e nonostante i cambi mister Grieco non riesce ad invertire la china presa dalla partita.

Prestazione perfetta

Gori 6: l'estremo difensore commette un errore in occasione del gol dei padroni di casa. Ma pochi minuti prima mette una pezza enorme sul colpo di testa di Milesi. Nel secondo tempo aiuta la squadra gestendo alla perfezione tutti i palloni alti.

Lisi 6: spinge meno rispetto al solito, ma in fase difensiva non sbaglia praticamente niente. Nel secondo tempo si sgancia con più frequenza nella metà campo avversaria.

De Vitis 6.5: è perfetto nel guidare la retroguardia con personalità e concentrazione. Insieme al collega di reparto annulla Morra, alla vigilia un cliente molto scomodo.

Benedetti 6.5: rientra dalla squalifica e si riprende con un'ottima prestazione il posto di titolare. Non sbaglia niente.

Birindelli 6: nella prima frazione è l'esterno più attivo nella manovra offensiva. Si presenta con puntualità e buona precisione al cross. (Dal 65' Liotti 6.5: rientra dopo due mesi di infortunio e lascia il segno sul match grazie all'assist per il gol di Moscardelli).

Di Quinzio 6: si vede a sprazzi nel primo tempo. Soffre la fisicità e il dinamismo degli avversari in avvio di match, poi aumenta i giri fino all'intervallo. Nella ripresa finisce in ombra, ma quando c'è da battagliare in mezzo al campo non si tira indietro.

Gucher 7.5 (il migliore): l'austriaco è un direttore d'orchestra perfetto. Mantiene la barra dritta anche quando in avvio di gara la pressione vercellese è altissima. Poi inizia a far girare la squadra anche in attacco quando i padroni allentano la presa. Nel secondo tempo non perde neanche un pallone. E' uno degli emblemi della risalita del Pisa.

Verna 6: disputa una partita prettamente difensiva e di sacrificio. Si vede con il contagocce nella metà campo offensiva. (Dal 65' Marin 6: si cala senza titubanze nella partita gestendo bene sia la fase difensiva che quella di impostazione).

Minesso 6: come Di Quinzio, anche lui si vede a sprazzi. E' uno degli elementi più tecnici della formazione, e va un po' in difficoltà sulla pressione piemontese. Quando ha qualche metro di spazio, alza la testa e manda in porta Pesenti per il gol del pareggio. (Dal 79' Marconi sv).

Pesenti 6.5: il bomber col numero 32 è arrivato già a quota 4 reti dal suo arrivo a gennaio. Un impatto devastante con la nuova realtà. (Dal 72' Moscardelli 7: il 'Barba' è arrivato al quarto gol nelle ultime quattro partite disputate. La sua crescita inevitabilmente porta dei giovamenti all'intera squadra. Il capitano nel momento più importante della stagione si sta caricando l'ambiente sulle spalle).

Masucci 5.5: il bomber tascabile stavolta non lascia il suo segno sul tabellino. In campo si vede principalmente per la battaglia che ingaggia con tutti gli avversari. Prezioso come sempre il suo sacrificio per la squadra. (Dal 79' Meroni sv).

All. D'Angelo 7.5: il Pisa gradualmente sta sbocciando. Con l'arrivo della primavera la sua squadra sta acquisendo fiducia, entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi. Anche in una partita di per sé complicata e resa ancora più difficile per il vantaggio iniziale trovato dalla Pro Vercelli, il Pisa riesce a non disunirsi e rimanere ancorato ai suoi principi tecnico-tattici. I nerazzurri assorbono senza contraccolpi il gol dei padroni di casa, e colpiscono con freddezza e abilità alla prima occasione utile. E' la svolta del match, che scivola sempre più nelle mani di Gucher e compagni. Nella ripresa il Pisa riprende da dove aveva lasciato: interpreta meglio degli avversari ogni frangente della partita e piazza il colpo del KO con l'arma preferita proprio della Pro Vercelli, il calcio piazzato. Con la terza vittoria consecutiva il Pisa sale a quota 42, e all'orizzonte ci sono tre partite di fila in casa da giocare nel giro di sette giorni.