Pallavolo: tutto pronto per il '5° Spritz 'n play cup - Memorial Alessandra Palla'

E' tutto pronto in casa della Pallavolo Opsedalieri, che per il quinto anno consecutivo ha organizzato il memorial dedicato ad Alessandra Palla, la sfortunata pallavolista e studentessa di Scienze infermieristiche che nel mese di aprile del 2014 morì in seguito ad un incidente stradale avvenuto sul Viale D'Annunzio. La quinta edizione della 'Spritz 'n play cup' vedrà l'ingresso nel team degli organizzatori del Dream Volley Group: la società de I Passi affiancherà la Pallavolo Ospedalieri e le ex compagne di Alessandra facendo una sorta di gemellaggio con il proprio torneo di Pasqua. Il Dream Volley Group metterà a disposizione il centro sportivo situato in via Belli, che va ad aggiungersi alle palestre di Via Possenti e del Concetto Marchesi, in via Betti.

Il memorial si disputerà nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 aprile e coinvolgerà diverse formazioni appartenenti alle categorie Under 18 maschile e under 18, 16 e 13 femminili. Le fasi finali del torneo con le premiazioni, previste per il pomeriggio del sabato, avranno luogo interamente presso il centro sportivo di via Belli. Le adesioni al memorial, come accaduto nelle precedenti edizioni, sono arrivate dall'intera Toscana: Grosseto, Vicarello, Firenze, Cecina, Agliana, Calci, Livorno. Da sottolineare anche la presenza della selezione Under 18 femminile della Volley Genova Vgp e dell'Under 16 della Happy Volley Robur Somaglia di Lodi.

La due giorni dedicata alla memoria di Alessandra Palla, patrocinata - fra gli altri - dai comuni di Pisa e San Giuliano Terme, Fipav, Coni, devolverà i fondi raccolti alla Onlus Agbalt (Associazione genitori per la cura e l'assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore).