Rally Casciana Terme: trionfo per la coppia Senigagliesi - Lupi

Una vittoria annunciata, ma non scontata, quella del duo locale composto da Carlo Alberto Senigagliesi e Marco Lupi nell’edizione del rilancio del Rally di Casciana Terme su cui la scuderia organizzatrice Laserprom015 ha puntato molto con risultati notevoli a partire dal numero e dalla qualità degli iscritti. Senigagliesi ha fatto capire le sue intenzioni fin dalle prime battute portandosi in testa alla gara ed aggiudicandosi quattro dei sette appuntamenti cronometrati e mantenendo sempre la leadership della gara. Gli altri due protagonisti del podio hanno mostrato il proprio valore con tempi di assoluto rilievo con il ligure Benvenuti, affiancato dalla brava Manfredi, giunto alla fine secondo assoluto e vincitore di due prove speciali ed il lucchese Della Maggiora che con alle note Favali ha invece guadagnato il terzo gradino del podio oltre che aggiudicarsi una prova speciale.

La vittoria, per il prestigioso Memorial Nicola Sardelli, pilota locale prematuramente scomparso per una malattia incurabile, è stata appannaggio del sempre veloce Bancalari che con la Righetti ha diviso la sua Renault Clio RS dopo un inizio sofferto per gomme non idonee al fondo viscido. Bancalari è stato costante e veloce ed ha approfittato dell’uscita di strada nelle fasi finali di Feti con cui stava battagliando.

Alla fine hanno concluso cinquantanove equipaggi degli ottantasei iscritti. Soddisfazione per la scuderia organizzatrice, la Laserprom015, che per bocca del suo presidente Gianni Lazzeri ha, all’arrivo, ringraziato i numerosi partecipanti che hanno aderito alla gara, gli ufficiali di gara e tutto lo staff organizzativo, le amministrazioni che hanno ospitato con entusiasmo le varie fasi della manifestazione, le forze dell’ordine che hanno permesso il regolare svolgimento di tutte fasi della gara e gli sponsor che hanno contribuito al buon esito del rally.

Appuntamento perciò al prossimo impegno della Laserprom015 ossia il Rally di Pomarance in programma il 16/17 novembre.