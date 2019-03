Rally il Ciocco e Valle del Serchio: terzo posto scuderie per la Squadra Corse Città di Pisa

Risultato di prestigio per la Squadra Corse Città di Pisa asd al recente Rally il Ciocco e Valle del Serchio, primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally, dove ha colto addirittura il terzo posto tra le scuderie grazie ai piazzamenti dei suoi equipaggi a livello di classica assoluta.

Marchetti-Parducci, Marchi-Piagentini e Innocenti-Lenzi hanno permesso alla scuderia pisana di conquistare il terzo gradino del podio tra le scuderie in un gara come quella del Ciocco, un classico appuntamento del Campionato Italiano Rally. Roberto Marchetti affiancato da Juri Parducci e la usuale MG ZR 105 è riuscito a cogliere la vittoria di gruppo A, il rientrante Gianluca Marchi invece con alle note il giovane Jonathan Piagentini su Peugeot 106 è stato in bagarre per la vittoria di gruppo N fino all’ultima prova giungendo alla fine secondo. Infine Manuel Innocenti e Andrea Lenzi con la piccola Renault Twingo ha fatto sua la categoria Racing Star.

Grossi risultati anche nella gara del regionale dove addirittura l’esperto navigatore della scuderia pisana Giuseppe Tricoli ha colto la seconda piazza assoluta a dettare le note a Jacopo Civelli su una performante Skoda Fabia R5, analoga vettura e di poco sotto il podio il giovane Valerio Favali che affiancando Pierluigi Della Maggiora ha sfiorato il podio e giunto quarto assoluto. Inoltre l’altro navigatore presente della Squadra Corse Città di Pisa Maurizio Ercoli a fianco di Rossi su Mg ZR è stato premiato con una coppa speciale per la sportività mostrata nei confronti degli avversari.

Quindi una gara da incorniciare quella della Squadra Corse Città di Pisa che ha in calendario nella prossima settimana l’ultima del corso co-piloti che quest’anno ha avuto un bel successo con ben dodici 'allievi' iscritti che nel prossimo week end saranno impegnati nelle due prove pratiche da cui uscirà il vincitore o la vincitrice che avrà la possibilità di correre con una vettura da rally. In questa ultime lezioni saranno presenti il dott. Russo, specialista del settore e medico di gara del pluricampione italiano Paolo Andreucci, a cui seguire il co-pilota mondiale Carlo Cassinae ultima lezione venerdì con la visita alla Rally Experience una delle strutture più professionali nell’ambiente.

Un inizio di stagione ricco di soddisfazione per la Squadra Corse Città di Pisa, che dopo la conclusione del corso sarà impegnata nell’Organizzazione del Raduno Santa Croce Auto Classic in programma il 4-5 maggio prossimi, raduno riservato ad Autostoriche che interessa un percorso di oltre trecento chilometri.

