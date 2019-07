Pisa S.C.: Raul Asencio è nerazzurro

Roberto Gemmi cala il poker. Il direttore sportivo del Pisa Sporting Club mette a segno il quarto colpo in entrata del mercato estivo, mettendo a disposizione di Luca D’Angelo l’attaccante Raul Asencio. Spagnolo con passaporto brasiliano, il nuovo acquisto nerazzurro è nato a Villarreal (Spagna) il 20 maggio 1998: nel 2014 è arrivato nell’Under 17 del Genoa, società che lo ha poi messo sotto contratto fino al 30 giugno 2022. Il Grifone crede fermamente nel suo talento, al punto di non averlo mai lasciato partire con una formula superiore al prestito secco.

Dopo aver siglato caterve di reti con la Primavera rossoblu, Asencio ha vissuto la prima esperienza nel calcio professionistico con l’Avellino in Serie B. 31 presenze e 7 reti in campionato, dando la netta sensazione di avere ancora molto margini di miglioramento sia dal punto di vista fisico che tattico. La seconda esperienza, nella passata stagione, in cadetteria non è andata come in tanti speravano e prevedevano, complice però anche la predilezione di mister Bucchi verso altri elementi della rosa giallorossa. 21 presenze in campionato e 3 reti prima di tornare a Genova e partire adesso per la nuova avventura all’ombra della Torre.

Raul Asencio ha il fisico del classico centravanti (187 centimetri), ma possiede un’ottima tecnica individuale e anche una discreta rapidità sia in campo aperto che negli spazi stretti. Ecco perché il suo ingaggio va ad arricchire il reparto offensivo di mister D’Angelo.

Con lo spagnolo arriva a Pisa anche il giovane regista di centrocampo Alessandro Quaini. Anche lui classe 1998, vanta già 46 presenze in Serie C: il Pisa lo ha acquistato a titolo definitivo per girarlo immediatamente in presito all'Albinoleffe (Serie C).