Rientro dalla Prague Spring Cup con due secondi posti per l'Asd Calci 2016

Rientro da Praga con grande soddisfazione per l'ASD Calci 2016 guidato da Francesco Marianini che nella Prague Spring Cup ottiene due secondi posti nelle categorie 2005 e juniores. Ottimi piazzamenti per le altre categorie dal 2002 al 2004 che si fermano alle fasi finali del torneo al quale hanno partecipato squadre, tra cui molte professioniste, provenienti da 12 nazioni europee.



I ragazzi del 2005 in finale incassano un goal negli ultimi minuti del secondo tempo di una partita tiratissima e ben giocata dai ragazzi di Marianini e si devono arrendere ma a testa alta.



La compagine degli juniores invece, dopo aver battuto in semifinale i coetanei del PSV EINDHOVEN, in finale, non riesce ad arginare la fortissima squadra professionista danese.

Un risultato comunque di tutto rispetto per la società calcesana che dimostra di poter competere anche a livello internazionale e che ha offerto ai ragazzi e agli oltre 130 partecipanti un esperienza di sport e non solo nella bellissima città di Praga.

