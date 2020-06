Memorial 'Stafano Strata': rinviata al 2021 l'undicesima edizione

E' stata rinviata all'anno prossimo, a causa dell'emergenza Coronavirus, l’undicesima edizione del Memorial 'Stefano Strata', organizzata ogni anno a giugno, presso il campo sportivo 'Santa Marta', dalla scuola calcio Freccia Azzurra. Un evento che vuole ricordare "il ragazzo buono che credeva nei valori dell'amicizia e della solidarietà, soprattutto verso i più deboli, per sentirlo fra noi ancora vivo e protagonista anche se in forma nuova, non più soggetta alle caducità del tempo".

Stefano ha mosso i primi passi nella Freccia Azzurra percorrendo tutte le tappe del calcio giovanile "raggiungendo ottimi risultati - scrive in una nota la Freccia Azzurra - che lo porteranno a militare negli Juniores del Pisa Calcio dove non ha potuto realizzare progetti concreti che si stavano presentando all'orizzonte per il sopraggiungere di uno stato di fragilità ed un disagio di vivere che ha tragicamente distrutto i suoi sogni. La Freccia Azzurra ha da sempre fortemente voluto questo evento che si ripete da molti anni per far sì che la presenza di Stefano in mezzo a noi non sia legata ad un semplice ricordo ma ad una nuova realtà".

La Freccia Azzurra sta inoltre "programmando per tempo la prossima stagione sportiva, mettendo a punto le strutture del campo 'Santa Marta' e dello storico campo 'Abetone' - prosegue la nota - con quest’ultimo che ha subito un vero e proprio restyling, dal manto alle tribune, che lo riporta ai fasti di qualche tempo fa. Inoltre, alla riconferma del direttore sportivo, Massimiliano Romano, si aggiungono quelle del segretario, Piero Giubbolini e dei responsabili della logistica e delle strutture nelle persone di Piero Valtancoli e Fabio Durante; storico anche lo staff amministrativo con Pietro Burresi e Olindo Ciferri e lo staff tecnico-organizzativo che conta sul fondamentale contributo di Riccardo Rossi, Rinaldo Pellegrini e Massimiliano Tozzini (ambito tecnico), Emilio Soldatini, Manrico Nencetti, Sauro Filippeschi, Sandro Paoli, Davide Mascioli, Marco Bernardi, Alice Martini, Marco Lettere, Federica Fornai (ambito eventi, manifestazioni e sito web), Lucia Dinelli (bar e accoglienza)".

"Proprio in questi giorni - termina la nota - si sta completando invece il quadro dei tecnici e istruttori delle ben 11 categorie (dalla Terza Categoria sino ai piccolissimi nati nel 2015) allestite dalla Freccia Azzurra per la stagione 2020-2021. Per informazioni ed iscrizioni (a partire dalle bambine e dai bambini nati nel 2015) è possibile rivolgersi alla segreteria della Freccia Azzurra presso la sede di via Donadoni, 1 a Pisa; tel. 3927912732; http://www.frecciazzurracalcio.it; frecciaazzurra1964@gmail.com; www.facebook.com/frecciazzurra1964".