Caos Serie C: slitta la composizione del calendario. A rischio anche l'avvio del campionato

Sale la temperatura anche negli uffici dei vertici del calcio italiano. L'aria rovente filtra dall'esterno e invade anche le stanze dove si devono decidere le sorti della prossima stagione calcistica. La protagonista dei nuovi sviluppi ufficiali dell'annosa questione dei problemi societari è ancora una volta la Serie C. Il prossimo 7 agosto si sarebbe dovuta tenere la cerimonia di composizione dei tre gironi e sorteggio integrale del calendario del campionato. Ma così non sarà: la Lega Italiana Calcio Professionistico ha ufficializzato lo slittamento di questo evento, mettendo così in dubbio anche il regolare avvio del torneo, previsto per il 26 agosto.

Troppe incertezze

La situazione ingarbugliata, fra ricorsi in attesa di giudizio e ripescaggi da approvare, che sta tenendo in scacco la Serie B e la Serie C, ha obbligato i vertici della terza serie professionistica italiana a cancellare l'evento previsto per martedì 7 agosto. In quella data si sarebbero dovuti conoscere i tre gironi e l'intero calendario del prossimo campionato, ma i dirigenti della Serie C avevano fatto i conti senza l'oste. Mancano ancora sette/otto squadre per completare l'organico dei 60 club previsti dal regolamento, e questo numero non potrà essere raggiunto entro il 7 agosto. Ecco perché il varo ufficiale della prossima stagione è stato rinviato.

"Lega Pro è costretta a prendere atto della impossibilità di procedere alla presentazione dei calendari per la data del 7 agosto p.v. originariamente stabilita", si legge nel comunicato ufficiale della Lega. "Ciò premesso, il Consiglio Direttivo della Lega Pro, convocato per il giorno 6 agosto 2018, delibererà in merito alla nuova data per la presentazione dei Calendari del Campionato Serie C stagione sportiva 2018/2019 (indicativamente quella del 22 agosto 2018), ai gironi e, svolte le più opportune valutazioni in ordine allo scenario federale e alla conseguenze che a cascata si riversano sulla Lega Pro, delibererà le iniziative da intraprendere in ordine all’inizio del Campionato Serie C 2018/2019".

Se il sorteggio dei calendari verrà confermata al 22 agosto, quindi, con tutta probabilità l'avvio del campionato slitterà di una settimana.