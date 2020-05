Coronavirus, si ferma anche il 'Torneo Mau ovunque'

Un'altra manifestazione radicata fortemente sul territorio deve alzare bandiera bianca di fronte all'epidemia di Coronavirus. Anche il 'Torneo Mau ovunque' non colorerà con i suoi colori e non riempirà con i suoi caratteristici suoni le serate estive del campo sportivo della Bellani nel quartiere di Porta a Lucca. I gruppi organizzati della Curva Nord, intitolata proprio alla memoria del tifoso morto nel febbraio del 1999, annunciano il rinvio a data da destinarsi della ventunesima edizione del torneo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo aspettato il più possibile, ma emergenza sanitaria e possibili restrizioni non hanno lasciato scelta" spiegano gli ultras nerazzurri. "Il 'Mau' è voglia di stare insieme tra persone che vivono una stessa passione - prosegue il comunicato dei gruppi organizzati della Curva Nord - una aggregazione aumentata, nelle ultime edizioni, dalla crescente presenza e centralità dei bambini". "Una versione d'altro tipo non ne rispetterebbe lo spirito e il senso. Il torneo, oltre a ricordare la figura di Maurizio, di cui ormai ben si conosce la storia, è diventato un fattore di identità per tutta la tifoseria neroazzurra, così come lo stendardo e lo striscione, simboli nei quali tutti si riconoscono". E poi la promessa finale, un arrivederci al più presto: "Aspetteremo, ma il 'Mau Ovunque' avrà la sua ventunesima edizione".