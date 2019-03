Cus Junior: ripartite le attività delle scuole sport

Sono ripartire le attività delle scuole sportive del Cus Junior, il settore polidisciplinare del Centro universitario sportivo pisano dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni. I piccoli atleti della scuola di rugby (Under 8) hanno preso parte per la prima volta ad un raggruppamento. Dopo aver partecipato al 'Gioco sport', i percorsi di avviamento alle attività sportive del Cus Junior, il nuovo gruppo di piccoli rugbisti si è lanciato per la prima volta nella mischia per confrontarsi con le altre società toscane. Una partecipazione che ha messo in luce le potenzialità di quello che potrebbe diventare il futuro settore giovanile di rugby, oltre a rafforzare lo spirito di gruppo ed avviare i piccoli atleti nei percorsi di crescita sportiva (e non solo) a cui punta il Cus Junior.

Gli atleti della scuola tennis, composta da una ventina di giovanissimi, partecipano invece alle tappe del circuito Fit Junior Program 2019, diviso in varie categorie (red, orange, super orange, green e super green), una delle quali sarà ospitata nelle prossime settimane dal Cus Pisa.

Sono invece protagonisti dei campionati Pulcini ed Esordienti i piccoli calciatori del Cus Junior che partecipano alle attività della scuola calcio, divisa in tre sezioni: primi calci, pulcini ed esordienti. Sotto la guida delle istruttrici Francesca Massari e Susanna De Maria, calciatrici della formazione di calcio a 5 femminile del Cus Pisa, i circa 30 baby calciatori iscritti alla sezione si cimentano nei fondamentali del calcio attraverso giochi, esercizi specifici ed un'attività formativa che, al pari delle altre sezioni del Cus Junior, punta a favorire lo spirito di squadra e ad accompagnare la crescita dei piccoli atleti attraverso i valori dello sport, del gioco e del divertimento.