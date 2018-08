Restyling dell'Arena Garibaldi, Giuseppe Corrado: "Dialogo continuo con l'amministrazione comunale. A breve novità per la Curva Nord"

Ieri sera, mercoledì 22 agosto, dopo il match amichevole fra Ponsacco e Pisa disputato al 'Comunale' della 'città del mobile' - che ha messo in palio il 'Trofeo Lorenzo Ravagni' - il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado si è soffermato con la stampa per esprimere le proprie valutazioni sul momento del calcio italiano e per fare il punto della situazione sul progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell'Arena Garibaldi.

Preso atto dell'impossibilità ad iniziare la stagione regolare nel breve volgere di pochi giorni, il numero uno nerazzurro si è detto d'accordo con la decisione della Lega Pro di fissare all'8 settembre la compilazione dei gironi e dei calendari e al week end del 15-16 settembre la partenza del campionato. Subito dopo ha spiegato di aver incontrato di persona nei giorni l'assessore ai lavori pubblici e cura della qualità urbana del comune di Pisa, Raffaele Latrofa, per approfondire il confronto sul progetto riguardante lo stadio cittadino. "Sia con l'assessore che con l'intera amministrazione i rapporti sono molto buoni - ha commentato Corrado - il dialogo fra i professionisti a cui abbiamo affidato l'incarico della ristrutturazione dell'Arena ed i tecnici del comune non è mai venuto meno in queste settimane". Giuseppe Corrado fuga così il campo da qualsiasi dubbio sulla volontà della società di proseguire nell'iter di realizzazione del nuovo stadio. "Il progetto è sempre al centro dei nostri piani, e non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare questa strada". Il cronoprogramma delle prossime scadenze è stato fissato di comune accordo fra il club di via Battisti e palazzo Gambacorti: "Il prossimo passo necessario è la firma della convenzione fra l'amministrazione e la società, in modo da coprire il periodo che va da ora al momento dell'avvio vero e proprio dei lavori di ristrutturazione", ha commentato il presidente dello Sporting Club.

"Nel frattempo i professionisti che seguono il progetto per conto del Pisa (Ire) presenteranno nel minor tempo possibile il piano economico finanziario al comune - ha concluso Corrado - il documento è fondamentale e indispensabile per il passaggio finale dell'iter burocratico del progetto. Una volta che il comune avrà approvato il piano da noi presentato, potrà inserire lo stadio nei beni alienabili e indire di conseguenza il bando pubblico di gara che assegnerà la ristrutturazione dell'Arena. Mi auguro, e credo fortemente, che non ci saranno nuovi ritardi in questo cronoprogramma".

Le ultime battute sono state dedicate dal presidente nerazzurro all'immediato: "L'assessore Latrofa si è preso l'impegno di trovare la soluzione più rapida possibile per incrementare la capienza della Curva Nord, con l'intento di recuperare diverse centinaia di posti nel settore e raggiungere così la capienza consentita nella gara playoff contro la Viterbese dello scorso maggio. A breve ci saranno novità, spero positive".