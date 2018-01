U.S. Città di Pontedera: il calciatore Bonaventura positivo al doping

Una brutta tegola in casa granata. Il giocatore dell'U.S. Città di Pontedera Roberto Bonaventura infatti è stato sospeso in via cautelare dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, in quanto "riscontrato positivo alla sostanza THC Metabolita > DL a seguito di un controllo disposto dalla NADO Italia al termine dell’evento 'Campionato Italiano Serie C – Alessandria–Pontedera' svoltasi ad Alessandria il 23 dicembre 2017".