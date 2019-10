'Romeo 20': appuntamento di gala con tutti i più grandi ex nerazzurri al Teatro Verdi

Una serata interamente dedicata al ricordo di Romeo Anconetani, il 'Presidentissimo' che in un'epopea lunga 16 anni ha regalato a Pisa gli anni sportivi più belli e intensi. Campionati nei quali lo Sporting Club ha dato del 'tu' ai giganti del calcio italiano grazie alle intuizioni e alle abilità manageriali di un uomo di sport a 360 gradi, capace di precorrere i tempi e anticipare molte delle dinamiche che ancora oggi regolano questo sport. Grazie all'impegno del nipote Matteo e alla disponibilità dei calciatori e degli allenatori che hanno attraversato e dato lustro alla parabola di Romeo, lunedì 4 novembre a partire dalle ore 21 il Teatro Verdi vivrà il capitolo conclusivo delle celebrazioni del ventennale della morte del 'Presidentissimo', avvenuta il 3 novembre 1999 nella sua Pisa.

Per l'occasione torneranno nella città della Torre campioni stranieri del calibro di Carlos Dunga e Henrik Larsen, insieme a Klaus Berggreen, Wim Kieft e Paul Elliott. Oltre ovviamente a beniamini mai dimenticati come Lamberto Piovanelli, Paolo Baldieri, Alessandro Mannini. L'intera formazione titolare della stagione 1985-1986 salirà sul palco del Teatro Verdi, insieme a quella che centrò la salvezza in Serie A nel 1987-1988: la serata si svolgerà attraverso una carrellata di emozioni, aneddoti e ricordi legati a Romeo e al suo amore incondizionato verso il nerazzurro e la città che rappresentava ogni domenica negli stadi di tutta Italia e di Europa, conquistata due volte nella competizione della Mitropa Cup.

L'intero incasso della serata (il costo unitario del biglietto è di 10 euro) verrà devoluto in beneficenza: i tagliandi sono già in vendita. Ecco la guida completa per l'acquisto:

- botteghino del Teatro Verdi da martedì a sabato ore 16-19; mercoledì, venerdì e sabato anche ore 11-13 (festività escluse); lunedì 4 novembre fino a un'ora prima dello spettacolo;

- prevendita telefonica con carta di credito al numero 050 941188, risponde un operatore della biglietteria del Teatro Verdi da martedì a sabato ore 14-16 (festività escluse);

- on line sul sito www.vivaticket.com con carta credito. A carico del cliente una commissione aggiuntiva per aggio circuito;

- punti vendita del circuito Vivaticket consultabili su https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv, a Pisa anche Palacongressi e Porto di Marina. A carico del cliente una commissione aggiuntiva per aggio Circuito.