U.S. Pontedera: colpo Rossini per la difesa

Alla vigilia della chiusura del calciomercato i granata si rinforzano con l’arrivo di Jonathan Rossini. Per il difensore svizzero (29 anni ad aprile) una lunga carriera con quasi 200 presenze in Serie A, Serie B e Serie C con le maglie di Livorno, Savona, Bari, Parma, Sassuolo, Cittadella e Legnano. Rossini ha giocato la prima parte di stagione con la Pistoiese (per lui 9 presenze), e arriva a titolo temporaneo dal Sassuolo.

Un giocatore d’esperienza che potrà dare il suo contributo alla difesa granata, costretta a fare a meno di Federico Vettori. Nel riscaldamento prima della partita contro l’Arzachena infatti il capitano ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e dovrebbe stare fuori per almeno un mese. Le lacune difensive mostrate dai granata nella partita di domenica hanno convinto la società a tornare sul mercato, e il direttore generale Paolo Giovannini ha piazzato il colpo nel giro di poche ore.

Rossini dovrebbe essere già a disposizione per la partita contro l’Olbia di domenica 4 febbraio, in programma alle ore 14.30 al ‘Mannucci’.