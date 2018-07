Nuovo direttore sportivo alla Scuola Calcio Fornacette

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Grande colpo in casa rossoblu, in data odierna è stato formalizzando l’accordo fra la società Fc Fornacette e Salvadori Massimiliano che dal 1 luglio ha accettato un nuovo e entusiasmante incarico come direttore sportivo della scuola calcio del Fornacette. Il neo direttore sportivo dichiara :porterò la mia esperienza maturata negli ultimi 4 anni a Pontedera come responsabile scouting ma anche la gestione dei gruppi che è stata fondamentale per la crescita professionale ora la nuova sfida è con umiltà gestire la scuola calcio del Fornacette cercando di consegnare al settore giovanile dei gruppi importanti e come centro di formazione Parma di far sì che in futuro qualche nostro ragazzo possa far parte del Parma calcio.

L’ingresso di Salvadori completa così l’organico sportivo nella compagine Fornacettese che la vedrà ai nastri di partenza della prossima stagione con un organico tecnico organizzativo di primo livello, afferma con giusta contentezza il presidente Luca Baldi.