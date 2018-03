Festa in riviera: due reti a Sanremo e il Ponsacco allunga in vetta

Una domenica da incorniciare per il Ponsacco che, nel girone E del campionato di Serie D, vince in casa dell'Unione Sanremo e allunga in vetta alla classifica, portandosi a +4 proprio sulla squadra ligure, seconda in classifica a quota 51 punti. La trasferta di ieri, domenica 18 marzo, è stata sostenuta da circa 300 tifosi rossoblu che hanno seguito la loro squadra sugli spalti, esultando di gioia alla fine dei novanta minuti.

Un secco 0-2 rifilato dalla formazione ponsacchina, grazie alle due reti arrivate nella ripresa con Castorani (al 5') e Doveri (al 48').

Grande festa in campo e nello spogliatoio e poi all'arrivo del pulmann della società allo stadio di Viale della Rimembranza dove i giocatori sono stati accolti dai tifosi rossoblu che ora sperano davvero nel salto in Serie C.

Unione Sanremo-Ponsacco 0-2

Unione Sanremo (4-3-3): Salvalaggio 6, Fiore 5.5, Cacciatore 5.5, Castaldo 5.5, Lo Bosco 6, Lauria 6, Gagliardi 5 (29' st Boldini), Anzaghi 6, Taddei 5, Costantini 5 (21' st Jawo), Scalzi 5 (29' st Caboni). A disp. Jawo, Caboni. All.: Costantino 5.

Ponsacco (4-3-3): Cirelli 6.5, Lici 6.5, Gremigni 6.5, Bedin 6.5, Visibelli 6.5, Mazzanti 6.5, Mariani 6 (39' st Gherardi), Negri 6.5, Canessa 6 (30' st Piras), Doveri 7, Castorani 7. A disp. Gherardi, Piras. All.: Maneschi 7.5.

Arbitro: Di Graci di Como 6.

Marcatori: 5' st Castorani (P), 48' st Doveri (P).

Note: Espulso: Taddei al 41' st.