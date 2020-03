Scherma: i giovanissimi atleti del club Di Ciolo conquistano l'argento al 'Grand prix' di Roma

Secondo posto, al Gran Prix nazionale a squadre che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, per gli 'atleti' della categoria 'maschietti' e 'giovanissimi' di fioretto del 'Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo'. I portacolori pisani sono da subito partiti in quarta e già la prima fase a gironi della competizione li ha visti uscire vincitori dagli incontri con la Bresso Associazione Schermistica (36-7 il punteggio finale), con il Circolo della Scherma Terni (36-19) e con la Capitolina Scherma (36-4). Approdati al tabellone di eliminazione diretta come teste di serie i giovani schermitori pisani hanno battuto nell'ordine il Club Scherma Ancona (36-21) il Circolo della Scherma Terni (nuovamente, 36-12 questa volta lo score al termine dell'incontro) ed il DLF Venezia (36-31) prima di piegarsi per poche stoccate nella finalissima per l'oro contro il Frascati Scherma.

"Questo risultato - afferma Simone Piccini, maestro dei giovani schermidori - ci riempie di gioia. Vedere che anche le nuove leve del club continuano ad essere costantemente in cima alle classifiche italiane ci riempie di orgoglio e ci fa capire il valore del lavoro che stiamo svolgendo in palestra. Faccio dunque un grande applauso oggi a Federico De Michieli Vitturi, Edoardo Parchi e Dario Salvadori che, con il loro impegno e la loro dedizione sono riusciti a raggiungere questa medaglia di assoluto valore. Sono veramente felice che anche i più piccoli riescano a divertirsi e che lo facciano imparando al meglio ciò che noi mettiamo a disposizione. Festeggeremo il risultato in palestra per poi ripartire più carichi che mai per raggiungere molte altre medaglie importanti".