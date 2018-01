Scherma: la scuola Di Ciolo in Australia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sono ormai anni che si è creato un legame particolare fra il Club Scherma Pisa e la scherma australiana. Spesso sono venuti nella nostra città numerosi atleti e tecnici dalla terra dei canguri ed è da poco tornato dall'ormai consueto camp di Gennaio in Australia il Maestro Enrico Di Ciolo. Ad accompagnare il Presidente del Club Scherma Pisa anche l'istruttrice nazionale Virginia Di Franco e gli atleti Jacopo Marini ed Alessandro Maci.



A dimostrazione di quanto venga apprezzata la scherma nostrana oltreoceano le parole lusinghiere della manager Elli Mallard-Wellings: "Il camp che si è appena concluso ha visto la partecipazione di numerosi schermidori e Maestri da tutta l'Australia e dalla Nuova Zelanda. E' stato un mix dei migliori atleti del nostro continente in preparazione delle gare di Coppa del Mondo europee; non sono mancati però anche anche ragazzi più giovani che hanno iniziato da poco a partecipare alle gare nazionali. Nelle ultime edizioni abbiamo aggiunto anche un corso di sviluppo professionale per tecnici poiché avevamo la possibilità più unica che rara di avere fra noi anche il Maestro Enrico Di Ciolo, famoso schermisticamente a livello mondiale. Lavorare fianco a fianco con Enrico e con Virginia è stato utilissimo per tutti i nostri atleti e siamo onorati della sua presenza. Questi giorni di allenamento si sono rivelati di assoluto valore e abbiamo un elevato numero di Maestri che hanno già dichiarato di voler tornare il prossimo anno per continuare ad imparare. Enrico è un maestro incredibile, la sua passione e di ispirazione per tutti e le metodologie didattiche messe a punto da suo padre sono molto stimolanti per chi vuole crescere nel settore. Lavorando insieme ci siamo resi conto delle differenze culturali e schermistiche che esistono fra i nostri due paesi; questo non ha fatto che rendere ancora più interessante il camp, applicando i precetti della scuola Di Ciolo al contesto australiano e neozelandese. Molti dei nostri coach hanno dichiarato che ogni volta che lavorano con Enrico capiscono qualcosa di più, sino ad avere una visione globale e chiara della scherma e delle metodologie da utilizzare negli insegnamenti. Questo è ovviamente un enorme successo per Enrico e suo padre, un passo dopo l'altro la loro pedagogia e visione schermistica sia sta ampliando in tutto il mondo. Ci siamo resi conto che anche gli atleti stessi hanno tratto grossi benefici dalla presenza di Enrico e Virginia. La loro passione per la scherma è aumentata a dismisura ed hanno terminato questa esperienza con una maggiore capacità critica in pedana, le loro doti di apprendimento sono poi migliorate. Non riesco a trovare le parole giuste per esprimere la mia enorme stima e la mia gratitudine ad Enrico, siamo tutti veramente entusiasti dei suoi insegnamenti".



Questa invece la breve dichiarazione del Maestro Di Ciolo stesso: " Voglio ringraziare pubblicamente Elli per le belle parole spese nei miei confronti e, più in generale, nei confronti dell'intera scherma pisana. Sono felicissimo di collaborare con i miei colleghi australiani e non vedo l'ora di potermi rimettermi in gioco anche il prossimo anno in un paese in cui lo sport è sinonimo di cultura".