Grande successo della scuola "Starlight Dance Studio” campionati italiani di danza sportiva

Dopo i successi degli scorsi anni si conferma il talento della coppia formata dagli atleti Roberto Regoli e Alessandra Del Punta che dopo aver conquistato per tre anni di fila la finale, si aggiudicano il titolo di Campioni Italiani per la categoria 55/60 B1.

Grandissima prestazione anche per gli atleti Francesco Salesi e Caterina Testi che a distanza di pochi mesi dalla formazione di questa coppia, si sono riusciti ad aggiudicare il titolo di Vice campioni Italiani per la categoria 16/18 A ottenendo il passaggio di merito nella classe Internazionale.

Sugli scudi anche le mascotte della scuola Pietro Catone e Krystyna Shchehlovska che nella categoria 12/13 B3 si sono laureati vicecampioni italiani nella Combinata 8 danze e si sono classificati al quarto posto nelle Danze Standard.

Ultima coppia a raggiungere la finale, in ordine di tempo, sono stati i fratelli Christian Giusti e Jaclin Giusti che si sono aggiudicati un ottimo sesto posto nella categoria 16/18 classe C Danze Standard.

Un grande applauso anche a Matteo Cecio e Micol Barsotti, Piero Lassi e Silvya Golini, Massimo Fiori e Marzia Gonnelli e Alessandro Marcacci e Manuela Mattolini che hanno raggiunto le semifinali nelle rispettive categorie.

Una menzione per Alessandro e Catiuscia, Giovanni e Gloria e Mario e Cinzia che hanno raggiunto i quarti di finale nelle rispettive categorie.

Ed adesso che sono terminati i campionati italiani, l’attività della scuola Starlight Dance Studio non si ferma, con l’inizio delle tourne di esibizioni estive.



I tecnici e tutti gli atleti sono lieti di invitarvi alle prossime date delle esibizioni estive che si terranno in collaborazione con la concessionaria Renault Clas:

1 Agosto Viale della Vittoria Marina di Cecina

7 Agosto San Jacopo in Acquaviva Livorno

10 Agosto Terrazza Belvedere Tirrenia



All’Interno della serata saranno presentati i corsi delle sedi Starlight di Livorno (Viale G. Leopardi 39/A), Bibbona (Via Chiusa Madonna 7, palestra scuole medie) e Pontedera (Circolo il Romito , Pontedera.) in compagnia dello staff di Clas Renault che avrà il piacere di presentarvi tutti i modelli della nuova gamma.