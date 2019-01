Sebastian Gamarra è il primo acquisto ufficiale nel mercato invernale del Pisa S.C.

Il Pisa Sporting Club batte il primo colpo del suo mercato invernale. La finestra cosiddetta 'di riparazione' si è aperta soltanto da poche ore, ma la dirigenza nerazzurra come annunciato a margine della partita di Cuneo del 30 dicembre scorso non si è fatta trovare con le mani in mano. Il primo rinforzo messo a disposizione di mister Luca D'Angelo è il centrocampista boliviano Sebastian Gamarra.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, di cui ha portato anche la fascia di capitano quando militava nella formazione Primavera, su di lui molti addetti ai lavori hanno speso parole molto importanti. Considerato come un vero e proprio 'crac' del calcio sudamericano, Gamarra ha debuttato fra i professionisti nella stagione 2016-2017 con la maglia della Feralpisalò in Serie C. Con i 'leoni del Garda' ha collezionato soltanto 9 presenze in due campionati, falcidiato dagli infortuni e frenato da una personalità forte ma spesso problematica. Al suo attivo ha anche una partecipazione con la nazionale maggiore del suo paese alla Coppa America del 2015.

Gamarra si è allenato da inizio dicembre con il gruppo nerazzurro, convincendo definitivamente lo staff tecnico e la dirigenza a scommettere su di lui. Il centrocampista boliviano, classico regista basso dai piedi educati, è adesso chiamato a ripagare la fiducia accordatagli.