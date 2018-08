Pisa S.C.: il portiere Stefano Gori arriva in nerazzurro

Stefano Gori è un calciatore nerazzurro. L'ufficialità è arrivata oggi, venerdì 3 agosto, dal Pisa Sporting Club.

Gori, portiere classe 1996, dopo essere cresciuto nei prestigiosi settori giovanili di Brescia e Milan è passato al Bari, squadra con cui ha debuttato in serie B nella stagione 2016-2017. Nella passata stagione l’esperienza in Serie C con la maglia della Pro Piacenza con cui ha collezionato 36 presenze. Arriva in nerazzurro a titolo definitivo ed è già a disposizione dello staff tecnico guidato da mister Luca D’Angelo.