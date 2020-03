Calcio e Coronavirus: la Lega Serie B consiglia di sospendere gli allenamenti

Qualche suggerimento dalla Lega di Serie B dopo gli ultimi provvedimenti del Governo in tema di emergenza Coronavirus. Se il decreto del premir aveva infatti decretato lo stop ai campionati di serie A e B con la possibilità di allenamenti a porte chiuse, ora la Lega B detta qualche consiglio da seguire alle società calcistiche, compreso dunque il Pisa Sporting Club.

L'obiettivo è quello di "tutelare la salute dei tesserati e di migliorare ed agevolare la gestione degli eventi in continua evoluzione".



"Stante la sospensione di tutte le competizioni organizzate dalla LNPB fino al 3 aprile 2020, si consiglia fortemente l’interruzione degli allenamenti per almeno 7 giorni - sottolineano dalla Lega - a tutti i tesserati si raccomanda vivamente, come previsto dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, di restare presso il proprio domicilio, non rientrando presso le proprie residenze e di evitare contatti sociali e spostamenti non strettamente necessari; si raccomanda, altresì, di restare in continuo e stretto contatto con i rispettivi staff medico-sanitari, onde poter consentire agli stessi la costante possibilità di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19, così come previsto dai DPCM dell’8 e 9 marzo 2020; fino ad eventuali nuove ed ulteriori comunicazioni, si raccomanda ancora una volta di seguire le indicazioni della Federazione Medico Sportiva Italiana".