FOTONOTIZIA| Attesa del derby: striscioni contro Pisa a Livorno

Si gioca alle 18 al 'Picchi', oggi 26 ottobre, il derby Livorno-Pisa. La partita però, sentitissima come da tradizione, è già cominciata. A Livorno sono comparsi striscioni anti-Pisa, alcuni dei quali, come riferisce LivornoToday, sono stati anche rimossi perché ritenuti offensivi. Campeggia dall'alba in piazza Micheli, sotto i Quattro Mori, lo sfottò preferito degli amaranto.