Successo per il 3° memorial Enrico 'Ghigo' Ghelarducci

Si è concluso ieri sera, 05 gigno, il Torneo Lim. 3.4 3° Memorial Enrico "Ghigo" Ghelarducci. Nel tabellone maschile successo del nostro Lorenzo Fantozzi che ha superato 61 60 Enrico Dringoli, sul terzo gradino del podio Ernesto Panichi e Nicola Soriani. Molto più combattuta la finale femminile, che ha visto trionfare, dopo più di tre ore, Federica Di Lupo su una comunque brava Jessica Meini, terze le nostre Laura Armati e Danda. Al termine premiazione, con menzione speciale per Laura Loni e per il suo ottimo torneo e poi a seguire il tradizionale rinfresco, sempre di ottimo livello. A corredo della manifestazione principale ci sono state anche altre competizioni come il "Torneo di primavera" che ha visto vincere Mauro Faugno in finale su Paolo Moro. In queste due settimane di tornei il nostro circolo ha messo a disposizione le sue strutture ai partecipanti ed a tutti coloro i quali sono venuti a vedere le partite. Ricordiamo, per esempio, che praticamente ogni sera si sono organizzate delle cene che, come sempre sono state molto apprezzate, sia per il cibo e sia per il bel contesto. Ringraziando tutti gli atleti dei vari tornei e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita degli eventi, vi diamo appuntamento ai tornei di luglio.