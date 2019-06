Tennis Certosa: il titolo del lim.3.4 va a Giusfredi e Tasselli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è concluso ieri sera, 06 giugno, il 4° Memorial Enrico "Ghigo" Ghelarducci torneo Lim.3.4 terza tappa del Circuito Pisa Lim.3.4 Series. Nel tabellone maschile la vittoria finale è andata al giovane Filippo Giusfredi del T.C. Pisa, che in finale ha superato il giocatore di casa Stefano Capurro per 36 61 60, protagonista comunque di un grande torneo che lo ha visto vincitore di ben sei incontri. Nel tabellone femminile la vittoria è andata a Sabina Tasselli del Match Point Tennis Toscana, già vincitrice sugli stessi campi alcuni anni fa, che al termine di una lunga partita ha avuto la meglio su Anita Temesvari del Rio Tennis & Padel per 75 26 64. Da segnalare, tra le giocatrici di casa impegnate nella competizione, la buona prova di Tamara Cini che è riuscita a superare ben quattro turni. Anche se questa edizione del torneo è stata caratterizzata da un meteo incerto, dobbiamo dire che, nei limiti del possibile, il nostro circolo ha cercato di far giocare quotidianamente gli incontri programmati, mettendo a disposizione anche i propri campi al coperto. Durante le giornate di gare sono state organizzate cene ed altre iniziative. Una delle novità di questa edizione è rappresentata dalle dirette video nelle quali, utilizzando sempre e giustamente dei toni ironici, si descriveva la giornata trascorsa e si presentava quella successiva. Ringraziando tutti i giocatori, gli spettatori e gli organizzatori, con in testa il presidente del Circolo Tennis Certosa Riccardo Martellacci, vi diamo appuntamento ai tornei di luglio.